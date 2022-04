Von KEWIL | Sie sind äußerst selten in der von antirussischen Kriegstreibern beherrschten deutschen Presse: Artikel, die sich neutral und zumindest ausgewogener mit dem Ukraine-Konflikt beschäftigen. Ausgerechnet beim linken Relotius-Spiegel stößt man auf diese Zeilen:

Keine Neutralität zwischen Recht und Unrecht! Das klingt gut. Fragen wir mal: Könnten Sie auf die Schnelle angeben, zu welcher Kriegspartei Deutschland derzeit im Jemen hält, in der Republik Kongo, in Syrien oder, ganz mutig, im Donbass? Oder wie sich die Unmöglichkeit deutscher Neutralität in Libyen auswirkt?

Sind wir eigentlich für oder gegen die Peschmerga-Milizen? Und was sagt unsere Sehnsucht zur Annexion des Westjordanlands außerhalb der Grünen Linie: Ist das ein Völkerrechtsverbrechen oder eine Flurbereinigungsmaßnahme?

Ich weiß: Man kann nicht alle Probleme zugleich lösen. Und der Krieg in der Ukraine ist nicht deshalb weniger schlimm, weil der in Syrien ebenfalls schlimm und der Angriffskrieg gegen den Irak ebenso völkerrechtswidrig war.

Aber ein bisschen weniger »Zeitenwende«-Romantik dürfte schon sein, wenn man gerade einen zwanzig Jahre währenden Krieg in Afghanistan verloren hat. Es sind in diesem Krieg, dessen Erfolg über die zeitweise Installation und Sicherung eines durch und durch korrupten Marionettenregimes in der Grünen Zone in Kabul nicht hinauskam, 3600 Soldaten der Operation »Enduring Freedom« getötet worden und etwa 70.000 Zivilisten.…

Entschuldigen Sie das lange SPIEGEL-Zitat, aber dieser Artikel des ehemaligen Bundesrichters Thomas Fischer über den neuen deutschen Bellizismus ist einfach hervorragend! Und ein Blick in die Kommentare dazu von den SPIEGEL-Lesern ergibt, dass immerhin etwa ein Drittel mit diesem nachdenklichen Text durchaus etwas anfangen kann. Und jetzt ein Blick zu Leo Ensel in Telepolis:

Setzt sich die „Highway to War“-Geschichte durch – wofür zurzeit so gut wie alles spricht –, dann stehen wir unmittelbar vor einer erneuten Spaltung des europäischen Kontinents, inklusive eines neuen, diesmal rund tausend Kilometer weiter östlichen, Eisernen Vorhanges, der Neuauflage des atomaren Wettrüstens mit immer zielgenaueren Trägersystemen bei immer kürzeren Vorwarnzeiten, kurz: vor einem Kalten Krieg 2.0, der angesichts der höchst instabilen geopolitischen Rahmenbedingungen und der Tatsache, dass sich kaum noch ein relevanter Akteur an Regeln hält, erheblich gefährlicher sein wird als der erste. Den Worst Case mag man sich nicht ausmalen…

Es ist ebenfalls ein sehr langer Text, der sich um Russland und den Westen, um den Kalten Krieg, um Narrative dreht. Auch neutral und nachdenklich und ganz weit weg vom Mainstream der westlichen Medien. Gerade Telepolis bringt ab und zu Alternativen.

Bitte liebe Leser, schreiben Sie uns weitere solche Links, wenn Sie auf interessante und ausgewogene Artikel zum Ukraine-Krieg stoßen – auch wenn es rote Blätter sind. In diesen Zeiten verschwimmt manche Orientierung, und es ist doch interessant, wie gleichgeschaltet oder nicht die Medien sind.

