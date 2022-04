Von WOLFGANG HÜBNER | Ohne Zweifel ist der vierte Wahlerfolg von Viktor Orbans Fidesz-Partei in Folge der größte, weil schwerste Sieg Orbans. Sein Gegner war nicht nur die gesamte ungarische Oppositionsfront (PI-NEWS berichtete), sondern fast noch mehr die herrschende Machtgruppe in der EU, die alles daran setzte, ihn zu Fall zu bringen.

Doch die große Mehrheit der Ungarn hat diesen Absichten einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht und den Brüsseler Möchtegerndiktatoren über die europäischen Völker eine schmerzliche Lektion in nationaler Demokratie erteilt. Wer nach dem 3. April 2022 Orban ausschalten will, braucht schon einen politischen Mord oder einen schändlichen Putsch, um das zu erreichen. Für alle nationalen Demokraten in Deutschland ist Orbans Sieg eine gute, sehr motivierende Nachricht in schwierigsten Zeiten.

Der ungarische Dauerministerpräsident hat in einer Stellungnahme zur Wahl die große Schar seiner nationalen und internationalen Gegner und Feinde benannt, dabei ganz vorneweg die EU-Machthaber. Von denen wird niemand mit plausiblen Gründen oder gar Beweisen abstreiten können, dass es bei den Wahlen mit rechten Dingen zugegangen ist.

Entsprechend unlustig und dünnhäutig fallen auch die ersten Kommentare in den konformistischen deutschen Medien aus: Orban gilt in diesen als ein ungeliebter, ja verhasster Sieger. Und es wird sicher nicht lange dauern, bis der Grund für den erneuten Erfolg der Fidesz-Partei in irgendwelchen tiefverankerten reaktionären und antisemitischen Strukturen des ungarischen Volkes gesucht wird.

In der EU ist das Ergebnis der Ungarn-Wahl von größter Bedeutung. Denn Orban kann mit gestärkter Autorität seinen Kampf gegen die Anmaßungen aus Brüssel fortsetzen und auch seine Vetomacht nutzen. Das ist umso wichtiger, weil sein bislang größter Verbündeter, die polnische national-soziale Regierung in Warschau, sich als Obervasall Washingtons mit blindwütigem Hass gegen Russland gefährlich in einer Rolle verrennt, der ihr demnächst die politische Macht an der Weichsel kosten könnte.

Eine weitere Klatsche für Brüssel und für Washington war am 3. April 2022 auch der souveräne Wahlsieg des national und russlandfreundlich gesinnten Aleksandar Vucic in Serbien. Vucic strebt mit seinem Land zwar in die EU, wird dort aber gewiss kein bequemes Mitglied.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

