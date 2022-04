Alles ist grün. Alles ist links. Alles ist egalitär. Die Diskussionen in der heutigen Zeit werden alle von einem linksliberalen Fundament aus geführt. Die Umwertung aller Werte durch die linken Kräfte ist beinahe abgeschlossen. Das liegt daran, dass sie alle ihre Ideen, von Transgender-Ideologie und Hardcore-Feminismus bis Multikulti, ausnahmslos durchsetzen konnten. Aber eben nicht nur politisch, sondern geistig, ganz grundsätzlich.

Julien Rochedy, konservativer Star-Philosoph aus Frankreich, will hier anpacken. Er will keine linken Symptome bekämpfen, sondern zu den Wurzeln vorstoßen. Sein Instrument dafür: Nietzsche! Sein Erstlingswerk ist jetzt auf Deutsch erschienen: „Nietzsche – Der Zeitgemäße“. Der große abendländische Philosoph David Engels („Was tun?“) hat ein Vorwort beigesteuert.

Engels macht es deutlich: Rochedys Überlegungen sind eine Waffe für das nicht-linke Lager, um einen Ausweg gegen den allgegenwärtigen 68er-Sieg zu finden. Die Rückbesinnung auf Nietzsche wird dabei als Schlüssel angesehen. Denn Europa, macht Engels klar, steht am Rande der spirituellen wie physischen Selbstzerstörung. Der Weg in den Abgrund ist nicht mit Symptombekämpfung zu stoppen. Man muss zu den Quellen des deutschen und europäischen Abstiegs gelangen!

Und hier setzt Rochedy an. Sein Buch ist keine „Gelehrten“-Schrift für Belesene und Doktoren. Sondern eine kämpferische, freiheitliche Einführung in das Lebenswerk Nietzsches.

Rochedy schreibt fulminant und elegant – aber auch provokativ. Einleitend fragt er:

„Was wäre, wenn die Mehrzahl unserer Werte, die man uns seit frühester Kindheit eintrichtert und die uns dazu verpflichten sollen, Toleranz, Nächstenliebe, Freundlichkeit, Weltoffenheit, Demokratie, Menschlichkeit, die Schwachen und Unterdrückten, Gewaltlosigkeit, die Gleichheit und den Fortschritt zu verehren und in diesen Werten und Erscheinungen stets die Wahrheit und das Glück zu erblicken, in Wirklichkeit nichts anderes sind, als üble Ausgeburten der Dekadenz?“

Und so nimmt Rochedy einen mit auf die Reise durch die Ideen-Welt. Man wird nicht mit dem ideologischen Vorschlaghammer traktiert, sondern klug durch die Thematik geführt. Man kommt tatsächlich zur Überzeugung, dass die Philosophie Nietzsches von unausweichlicher Bedeutung im Hier und Jetzt ist. Ohne Nietzsche werden wir wohl kaum verstehen können, was sich derzeit in der westlichen Zivilisation vor unser aller Augen abspielt.

Rochedys Werk ist damit im besten Sinne Aufklärungsarbeit. Man lernt, man begreift, man staunt – und man wird mutiger denn je, den Verfall Europas nicht mehr hinzunehmen. Klar ist aber: Der Linksliberalismus herrscht heute machtvoller denn je. Wir eilen von einem „dystopischen“ Negativ-Höhepunkt zum nächsten.

Die europäische Zivilisation, oder was von ihr übriggeblieben ist, erlebt ihre letzten Jahre. Nietzsche könnte also mit seinen Vorhersagen Recht behalten. Aber gerade deshalb ist er heute so unverzichtbar wie niemals zuvor. Vor allem muss man Nietzsches klaren, unerbittlichen Blick übernehmen. Wir brauchen Nietzsche, um die „letzten Menschen“ zu erkennen.

Zuletzt noch ein Hinweis: Rochedy macht uns auch klar, wo die Mängel bei uns selbst liegen. Er lehrt uns, mit Nietzsche, dass wir die Dekadenz in uns selbst bekämpfen müssen, um die Alternative zum linken Einheitsbrei zu sein. Rochedy bringt uns den Mut bei, nicht aufzugeben, nicht klein bei zu geben, ja: an uns selbst zu arbeiten. Kann eine Einführung in ein Werk Nietzsches mehr leisten als dieses Buch? Kaum. Daher: Lese-Empfehlung!

