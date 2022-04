Von PETER BARTELS | „Es zittern die morschen Knochen … Wenn alles in Scherben fällt … Und heute gehört uns Deutschland … Und morgen die ganze Welt … Und liegt vom Kampfe in Trümmern die ganze Welt zu Hauf … Das soll uns den Teufel kümmern … Wir bauen sie wieder auf …“

Einige der mit dem Fluch der frühen Geburt Geschlagenen werden sich noch an die „Hymne“ der Nazis (Text und Musik: Hans Baumann in Die weiße Trommel) von 1932 erinnern. 90 Jahre später krakeelt eine DDR-Adlige (gab’s wirklich!) namens Karen von Guttenberg für BILD, dem größten Kriegstreiber Europas, Sätze wie diese: „Sergej Lawrow (72) … Irre Behauptungen, Verdrehung sämtlicher Tatsachen – Lügen-Lawrow … Putins Außenminister faselt vom 3. Weltkrieg: ‚Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie ist nicht zu unterschätzen‘, sagte Lawrow laut Nachrichtenagentur Interfax am Montag.“

Die BILD-Kriegstreiberin aus Thüringen höhnisch: „Wohlgemerkt geht diese Gefahr allein von der Kreml-Diktatur aus … Mit Blick auf die Ukraine zeigte sich Lawrow zuversichtlich, dass am Ende des Konflikts ‚die Unterzeichnung eines Abkommens‘ stehen werde … Er betonte (aber): ‚Der gute Wille hat seine Grenzen.‘ Wenn er nicht auf ‚Gegenseitigkeit‘ beruhe … Klartext: Die Ukraine soll aufgeben und Putin darf sich nehmen, was er will.“

Und zynisch: „Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44) warf Lawrow mal wieder vor, nur ‚vorzutäuschen‘, dass er verhandle. ‚Er ist ein guter Schauspieler‘, sagte Lawrow unter Anspielung auf Selenskyjs frühere Karriere als Komiker und Seriendarsteller. ‚Wenn Sie aufmerksam beobachten und lesen, was er sagt, finden Sie eintausend Widersprüche‘.“

Der Pinscher kläfft den Bären an …

Natürlich weiß die vergrünte BILD-Dame, dass der Russe Putin mindestens (!!) soviel Atom-Raketen hat wie der US-Opa. Und natürlich weiß sie auch, dass Deutschland nur noch einen Haufen Schrott-Panzer für hochschwangere Soldatinnen hat, ein paar Hubschrauber und alternde Düsenjäger, (wenn zufällig Kerosin da ist). Und natürlich weiß sie, dass Putin nur den Gashahn, die Öl-Pipeline zudrehen muss, dann stehen in Deutschland alle Räder still, zittern sich Kinder und Greise dem Sommer entgegen, den der liebe Gott bekanntlich nicht mehr warm werden lassen darf, weil die rotgrünen Klima-Götzen/innen seine Welt mal eben reparieren müssen. Aber die BILD-Amazone und ihre Krieger-Drohnen höhnen, dröhnen, drohen; der Pinscher kläfft den Bären an …

Salomon soll vor 3000 Jahren im Buch Kohelet geseufzt haben: „Es gibt nichts Neues unter der Sonne“. Wer Stefan Zweig nachliest, wird ergänzen: Weil sich wirklich seit ewig alles wiederholt, wie Zweig 3000 Jahre später bewies; wahrscheinlich gab/gibt es keinen Juden vor oder nach ihm, der Europa so gelebt und geliebt hat wie er. Trotzdem wurde auch sein wunderbares Buch „Die Welt von Gestern“ 1933 in Berlin von den Nazis verbrannt. Unsereiner hat es auf den Rat eines der letzten Aufrechten im Springer-Verlag wieder mal gelesen. Er beschreibt die schöne heile Welt kurz vor und im 1. Weltkrieg. Wer sich traut, mag erschauern: „Die Welt von Gestern“ heißt heute Ukraine. Auszüge Seite 312 bis 316 (Anaconda-Verlag):

Stefan Zweig: „Das übelste Gerücht verwandelte sich sofort in Wahrheit, die absurdeste Verleumdung wurde geglaubt. Zu Dutzenden schworen in Deutschland die Menschen sie hätten mit eigenen Augen knapp vor Kriegsausbruch Goldbeladene Automobile von Frankreich nach Russland fahren sehen; die Märchen von den ausgestochenen Augen und abgeschnittenen Händen, die prompt in jedem Krieg am dritten oder vierten Tage einsetzen, füllten die Zeitungen“ …

Schriftsteller und Journalisten …

Stefan Zweig: „Ach, sie wußten nicht, diese Ahnungslosen, welche… Lügen sie weitertrugen …, den feindlichen Soldaten jeder denkbaren Grausamkeit zu beschuldigen, ebenso zum Kriegsmaterial gehört, wie Munition und Flugzeuge… Krieg … braucht einen gesteigerten Zustand des Gefühls, er braucht… Hass gegen den Gegner… künstliche Aufstachelung, ein ständiges „Doping“ der Erregung, und diesen Aufpeitschungsdienst sollten… die Intellektuellen leisten, die Dichter, die Schriftsteller, die Journalisten“…

Stefan Zweig: „Sie hatten die Hasstrommel zu schlagen und schlugen sie kräftig, bis jedem Unbefangenen die Ohren gellten und das Herz erschauerte… Sie hielten alles, was gedruckt war für wahr… man „bekämpfte“ Frankreich und England in Wien und Berlin auf der Ringstraße und der Friedrichstraße, was bedeutend bequemer war“ ….

Stefan Zweig: „Die französischen, die englischen Aufschriften auf den Geschäften mussten verschwinden, sogar ein Kloster „Zu den englischen Fräulein“ den Namen ändern, weil das Volk sich erregte… Shakespeare wurde von den deutschen Bühnen verbannt, Mozart und Wagner aus den französischen, den englischen … Die Sozialdemokraten, die einen Monat vorher den Militarismus als das größte Verbrechen gebrandmarkt, lärmten noch mehr als die anderen, um nicht nach Kaiser Wilhelms Wort als „Vaterlandslose Gesellen“ zu gelten“…

Wer nicht hassen kann …

Stefan Zweig: „Freunde, die ich immer… als geistige Anarchisten gekannt, hatten sich über Nacht in fanatische Patrioten verwandelt… Jedes Gespräch endete in dummen Phrasen wie „Wer nicht hassen kann, der kann auch nicht richtig lieben“ … Kameraden, mit denen ich seit Jahren nie einen Streit gehabt, beschuldigten mich, ich sei kein Österreicher mehr, ich solle hinübergehen nach Frankreich oder Belgien“ …

Kommt Ihnen das alles beim Ukraine-Krieg bekannt vor? Abrassimow? Anna Netrebko? Gerhard Schröder? Aus dem Staatsfernsehen ARD, ZDF oder dem Doof-TV? Den Journalisten von FAZ, WELT, ZEIT, von morgens bis abends die „Stalinorgel“ von Kriegstreiber BILD? Hört/sieht jemand die Molotowcocktails der ehrenwerten Politologen, Juristen, Philosophen, “Experten“ für alles und nichts, die schnappatmenden Bessermenschen, die über Nacht Schaum vorm Maul haben? Null Unterschied zu denen, die Stefan Zweig erschüttert beschreibt!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

