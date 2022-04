Namhafte Politiker europäischer Rechtsparteien hatten sich beim „2. Europäischen Kommunalpolitischen Forum“ am Samstag in Rosenheim zum Zweck der gesamteuropäischen Strategiefindung und zum Erfahrungsaustausch versammelt. Das Entwickeln kommunalpolitischer Konzepte sollte dabei Planungs- und Diskussionsgrundlage bilden.

Veranstaltet und moderiert vom deutschen Mitglied des Europäischen Parlaments, Markus Buchheit (AfD), referierten unter anderem Virginie Joron vom Rassemblement National über die bestimmenden politischen Themen in Frankreich und Filip Brusselmans vom belgischen Vlaams Belang über den Aufbau einer politischen Bewegung.

Im Anschluss diskutierten die Gäste mit dem FPÖ-Europaabgeordneten Harald Vilimsky und den Vertretern der anderen Parteien über die Zukunft der europäischen patriotischen Kräfte sowie später mit der Vorsitzenden der Desiderius-Erasmus-Stiftung, Erika Steinbach, über politische Vorfeldarbeit, die Rolle von Stiftungen und die entsprechende intellektuelle Vernetzung der patriotischen Kräfte in Europa.

Besonderes Augenmerk lag auch auf der Nachwuchsarbeit. Hierzu sprachen der Wiener Landtags- und Gemeinderatsabgeordnete Maximilian Krauss (FPÖ) sowie Jeremy Pedersen von der Dansk Folkeparti.

Schon beim ersten europäischen kommunalpolitischen Forum in Günzburg im Mai 2021 hatte Markus Buchheit als stellvertretende Delegationsleiter der AfD im EU-Parlament festgestellt: „Wir wollen von unseren europäischen Nachbarn, die sich teilweise schon über Jahrzehnte erfolgreich etabliert haben, lernen und uns austauschen – was funktioniert, was nicht? Was können wir in Deutschland ebenfalls umsetzen? Dieses Forum soll dazu beitragen, dass wir voneinander lernen – und so besser werden.“

Genau dieses Ziel scheint beim zweiten Treffen in der alten oberbayerischen Handelsstadt wieder erreicht worden zu sein. Zum Glück, denn die Zeiten werden aufgrund der diversen Krisen und der mächtigen Einflussnahme der Mediokratie für die Rechtsparteien der EU-Parlamentsfraktion „Identität und Demokratie“ (ID) nicht unbedingt einfacher. Als einzige echte Oppositionspartei in Deutschland hat die AfD von CDU/CSU, FDP und den anderen Einheitsparteien kein Fairplay zu erwarten.

AfD-Mann Buchheit ärgert sich: „Sowohl auf EU-Ebene als auch im Bundestag verstoßen diese Parteien bis heute gegen demokratische Usancen und verhindern die anteilsmäßige Besetzung von Positionen wie Ausschussvorsitzenden oder Vizepräsidenten mit AfD-Vertretern. In den Medien kommt die AfD kaum durch ihre sachpolitische Arbeit vor. Das heißt für uns, dass wir uns noch intensiver auf unsere Stärken konzentrieren und neue Wege zum Bürger finden müssen.“

Um den Vernetzungsgedanken zu unterstreichen, präsentierten sich zahlreiche konservative NGOs und Medien. Darunter die Junge Alternative, die Desiderius-Erasmus-Stiftung, der Deutsche Akademikerverband und etliche mehr.

