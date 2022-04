Von KEWIL | Während unsere lügende Presse einhellig der Meinung ist, Russland habe in der Ukraine schon verloren, aber im Widerspruch dazu überall hin schwerste Waffen fordert, bevor sie endgültig an Russlands Grenze Atomraketen stellen möchten, scheint es, als ob die Russen und ihre Verbündeten in der Ostukraine bereits Fakten schaffen.

So ist die Großstadt Kherson (280.000 Einwohner) „für immer“ ganz in russische Hände gefallen, meldet die Prawda, und die verbündeten Freunde in der Ukraine wollen gleich mehr. Die Verwaltung soll gleich jetzt ausgetauscht werden, der Rubel wird ab 1. Mai die Währung dort, und das Gebiet, das passender Weise an die Krim grenzt, wird in irgendeiner Form für immer mit Russland verbunden, vielleicht als neue Volksrepublik Kherson.

Auch aus anderen eroberten Gebieten hört man – gerüchteweise – dass die russische Seite die eroberten Zivilisten gleich „siebt“. Russenfreunde dürfen bleiben oder kommen, die Feinde der Russen werden vertrieben. Jedenfalls deutet alles darauf hin, dass Putin Tatsachen schafft, und dass er nicht bereit ist, die Ostukraine wieder dem Westen zu überlassen.

Die Volksrepubliken Lugansk und Donezk planen bereits eine Siegesparade (am 9. Mai?), und der eroberte Teil wird russifiziert, solange deutsche Soldaten noch die alten Geparden abstauben.

All das führt aber zu höchst wichtigen, existenziellen Fragen: Wie weit, wie tief will Russland die Ukraine erobern – und es will bestimmt nicht bis Kiew, wie unsere gleich geschalteten Medien plump behaupten. Wieviele Kilometer soll der Puffer sein? Wer soll ihn wie überwachen? Und die Waffenlieferungen des Westens schaffen Putin durchaus Probleme.

Die Russen und ihre Waffenbrüder in der Ukraine können beispielsweise nicht einfach die Volksrepublik Donezk bis an ihre Grenzen erobern und sich ausruhen. Sie müssen damit rechnen, dass sie jahrelang mit Raketen unterschiedlicher Reichweite aus Richtung Westen beschossen werden. Es können Attentate und Sabotageakte ablaufen, und die Sanktionen gingen weiter. Wie will man dem begegnen?

Naheliegend wäre die Strategie, viel mehr zu erobern, als man letztendlich behalten möchte, und dieses Mehr wäre dann die Verhandlungsmasse in Friedensverhandlungen. Jeder kann sich ausmalen, dass diese Fragen höchst kompliziert sind und darüber lange verhandelt wird.

Fest steht, dass die Ukraine Gebiete verliert. Russland wird den Zugang über Land zum Schwarzen Meer und zur Krim, und den Donbass niemals mehr aufgeben. Das wäre sonst eine riesige, krachende Niederlage.

Und derweil träumen die Amis, die NATO und die inzwischen ganz verblödeten Deutschen in ihrem Siegesrausch davon, Russland auch aus der Krim wieder rauszuwerfen, Putin zu ermorden und die Russen für den ganzen Wiederaufbau der Ukraine zahlen zu lassen.

Da ist kein Zentimeter Gemeinsamkeit mehr. Wie soll da jemals eine tragbare Einigung zustande kommen? Wer wird gewinnen, wer verlieren? Wir tippen immer noch auf Putin als Sieger. Und was bleibt der Ukraine? Dass der Westen viele Rechnungen bezahlt, erscheint sicher!

Wissen unsere Leser mehr?

Like