Das erste Opfer jedes Krieges ist die Wahrheit – wer würde daran zweifeln? Dass es russische Propaganda gibt, ist wahrscheinlich. Die Massenmedien reden auf allen Programmen davon.

Wird aber nicht auch auf ukrainischer Seite gelogen, und zwar nicht zu wenig? Darf man eine solche Überlegung überhaupt straflos äußern?

Im aktuellen COMPACT.Spezial: „Feindbild Russland- Die Nato marschiert“ erfährt der Leser auf 82 Seiten vieles, was unsere steuerfinanzierten Lautsprecher und die meisten „freien“ Medien verschweigen.

COMPACT-Herausgeber Jürgen Elsässer ist fraglos nicht neutral in dieser Sache. Er machte nie einen Hehl daraus, „Russlandversteher“ zu sein. Der Punkt ist: In den 24 hier versammelten Texten wird eine solche Haltung recht nüchtern begründet. Zur Feder gegriffen haben dafür unter anderem der berühmte Staatsrechtslehrer Karl Albrecht Schachtschneider (zur Sezession der Krim), der Osteuropa-Spezialist Dimitrios Kisoudis (der darauf hinweist, dass die pauschale Einkommensteuer in Russland 13 Prozent beträgt, die schlanke Staatsquote 36 Prozent – zum Vergleich: in Deutschland sind es 52 Prozent!!!) und Martin Sellner (über die Annäherung Russlands an China).

Auf ganzen 20 Seiten kommt „der Teufel persönlich“ (dem Heft vorangestellt ist eine entsprechende Auswahl von Titelseiten der internationalen Presse, die Putin als „neuen Hitler“ zeigen) zu Wort. Soviel Platz und soviel Zeit sollte sein: Was nämlich hatte denn Putin in seiner Rede vom 21. Februar 2022 genau gesagt? „Tagesschau“ oder SPIEGEL haben uns ja nur möglichst reißerische Fetzen daraus vorgelegt.

Ebenso interessant ist die auszugsweise Dokumentation der Pressekonferenz, die Putin Ende Dezember 2021 gab und wo er überdeutlich betonte, dass er eine (abermalige) Ostausdehnung der NATO nicht hinnehmen werde.

In weiteren Artikeln wird die Geschichte der Ukraine, die Maidan-Proteste, der Einfluss des George Soros auf die Farbrevolutionen beleuchtet – und was überhaupt hinter dem hierzulande wochenlang skandalisierten, angeblich „homophoben“ russischen Jugendschutzgesetz steckt.

Auf den gewohnt reich illustrierten Seiten dieses ungewöhnlich starken Heftes herrscht keineswegs Russland-Verklärung. Stalins Hungerverbrechen kommen ebenso zur Sprache wie Putins als zu zögerlich empfundenes Verhalten in der Bergkarabach-Frage.

Offene Fragen wird es selbstverständlich auch nach Lektüre dieser Spezialausgabe geben – zumal der Krieg täglich voranschreitet. Als Korrektiv und als „fehlender Teil“ zur Medienindustrie aber ist es unerlässlich.

Bestellempfehlung:

