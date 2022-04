Von KEWIL | Wer hat seit Jahresbeginn und besonders in den letzten acht Wochen auch nur einen einzigen positiven Beitrag über Putin in unseren Medien gefunden? Bitte, bitte melden!

Putin ist in unserer angeblich „freien“ Presse durchgängig eine Krake, ein Mörder, ein Schlächter, ein Kriegsverbrecher, ein Stalin, ein Hitler und Iwan der Schreckliche, der den Kreml nur im Sarg verlassen wird. Von BILD über SPIEGEL bis WELT und FAZ, von der Alpen-Prawda über die ZEIT bis zur Neuen Zürcher Zeitung in der angeblich neutralen Schweiz, wird über den russischen Staatschef nur gelästert, geschimpft und abgerotzt.

Gleichzeitig sind alle Artikel zum ukrainischen Präsidenten Selenskyj nur positiv, lobhudlerisch und ein einziges Hosianna – bis herunter zu seinem Personal und Militär, was vor einem Jahr noch nicht so klang.

Da es sich in der Ukraine nach allgemeiner Lesart aber um einen großen und schlimmen Krieg handelt, müssen doch auch ukrainische Soldaten schon ein Mal geschossen haben – vielleicht mit einem Panzer oder Raketenwerfer oder auch nur mit einer Kalaschnikow?

Sind alle Leichen am Straßenrand nur von Russen umgelegt worden? Sind alle Ruinen in Mariupol nur von der russischen Artillerie zermalmt worden? Hat die brutale Asow-Armee noch keine Russen erschossen, noch keine russischen Zivilisten als Geiseln genommen oder wenigstens eine Russin vergewaltigt?

Wie abartig blöd sind also unsere Medien, die ihren Lesern und Zuschauern gleichgeschaltet und 100-prozentig nur die Mär von den bösen Russen und die Erzählung von der heiligen Ukraine vorsetzen? Das hält man doch im Kopf nicht aus, was da die Journaille tagein, tagaus verbreitet.

Vor allem aber: Wie blöd ist die Mehrheit der Deutschen inzwischen, die sich eine solche parteiische Presse bieten lässt? Wie weit haben wir es in diesem Jahrhundert gebracht? Man sollte meinen, wir hätten massenweise Kommunikationskanäle: Neben Dutzenden von Blättern, hunderten TV-Programmen, Millionen sind angemeldet bei Twitter, Facebook, Instagram und anderen „Social Media“, dazu ungezählte Internetseiten. Und dann glaubt eine große Mehrheit nur das eine?

Das ist unvorstellbar, aber scheint wirklich so zu sein. Klar, es glauben anscheinend auch alle an den menschengemachten Klimawandel per CO2 und Solarzellen bei Nacht.

Trotzdem noch einmal die Bitte an unsere Leser: Bitte posten Sie den seltenen Link, falls Sie in den letzten Monaten in deutschen Mainstream-Medien einen zumindest teilweise positiven Artikel über Putin gefunden haben! Danke.

