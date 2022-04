Von KEWIL | Nachdem in unseren gleichgeschalteten Medien täglich massenweise hanebüchene Lügen zum russischen Ukraine-Krieg verbreitet werden, hier nochmals fundamentale und wichtige Klarstellungen, die die wirren Lügen enttarnen:

Die Ukraine ist grob zweigeteilt zwischen der Mehrheit der ukrainischen Einwohner im Westen, die Ukrainisch sprechen, die nach Westen schauen, in die EU, in die NATO, zu den Amerikanern – auch weil sie sich da viel Geld und wirtschaftliche Hilfen versprechen.

Daneben steht der Osten der Ukraine, der Donbass, mit mehrheitlich ethnischen Russen, die Russisch sprechen, sich mit Russland verbunden fühlen und eher nach Osten zu Russland tendieren. DAS ist die Grundlage dieses Krieges, an diesem Konflikt hat er sich entzündet und bisher findet er fast nur in diesem Teil im Osten der Ukraine statt. Dies ist unbestreitbar.

Die russischen Soldaten stehen in diesem südöstlichen, russenfreundlichen Teil der Ukraine bei ihren Freunden und wollen weiter nach Westen vordringen. Was bedeutet das?

Ist es wahrscheinlich, dass die Russen ihre russischen Freunde abknallen und deren Häuser und Städte niederkartätschen wollen? Ist es wahrscheinlich, dass sie die Zivilbevölkerung in diesem Landesteil vergewaltigen und als Geiseln nehmen? Nein, natürlich nicht.

Die russische Armee will die Russenfreunde am liebsten hinter sich nach Russland bringen oder vor sich aus dem Weg haben und vertreiben. Denn Zivilisten behindern den Krieg an der Front nur. Darum hat das russische Militär auch großes Interesse an funktionierenden Korridoren, wo die Zivilbevölkerung raus und verschwinden kann. Die russischen Streitkräfte wollen freies Schussfeld.

Ganz anders sieht es aber bei der ukrainischen Armee und ihren extremistischen ausländischen Söldnern im Asow-Regiment aus. Die sind glücklich, wenn sie im Ostteil der Ukraine Russenfreunde in der Zivilbevölkerung erwischen, gefangennehmen und einsperren können. Mit diesen eingesperrten Zivilisten will man den russischen Vormarsch ausbremsen.

Und diese feindlichen Zivilisten kann man quälen, foltern und erschießen. Frauen und Mädchen kann man straffrei vergewaltigen, und vor allem kann man die Zivilisten in deren Wohnungen, Schulen und Krankenhäusern als Geiseln und Schutzschilde nehmen.

Man verschanzt sich mit Maschinengewehren in Wohnhäusern, stellt Mörser auf Balkone und Geschütze neben Hochhäuser und feuert von dort auf die Russen und hindert sie möglichst am Zurückschießen, denn sie würden ja ihre Freunde treffen. Und sind dann die Hochhäuser doch kaputtgeballert wie in Mariupol, klagt man damit die allein schuldigen russischen „Ungeheuer“ an. Perfekt.

Dass in einem Gefecht nicht alles so strikt getrennt verläuft, ist klar, und wir wollen die Russen auch gar nicht als Engel verklären, aber dies ist die Grundkonstellation aller Vorfälle – der toten Säuglinge, der Vergewaltigungen, der „Massaker“ und von allem, was man den Russen anhängen will. All dies liegt nicht in Russlands Interesse, sondern im Interesse seiner Feinde. Warum sollen also alle Leichen ausgerechnet auf das russische Konto gehen? Natürlich ist es gerade umgekehrt!

Und natürlich schießen die Russen auch auf Bahnhöfe, aber nicht um ein Baby zu töten, was militärisch eh nichts bringt: Nein, in Bahnhöfen stehen nicht nur Flüchtlingszüge, sondern daneben auf dem zweiten Gleis vielleicht auch die Munition aus England oder die schweren Waffen der kriegsgeilen Baerbock aus Deutschland. Und jeder Zug und jede Straße mit Nachschub, jede militärische Einrichtung, ist für die Russen natürlich ein legitimes Ziel, egal wer daneben sitzt.

Und hat die dämliche Presse eigentlich vergessen, dass die ukrainische Regierung allen Männern bis 60 eine Flucht verboten und Waffen aller Art verteilt und sie damit quasi zu Partisanen gemacht hat? Und was ist mit den kleinen Mädchen, die Molotow-Cocktails basteln? Wer das ganze Land in ein Partisanen-Nest verwandelt, sollte sich über tote Partisanen nicht aufregen.

Und natürlich wird die russische Artillerie auch mal wieder zur Erinnerung, dass Krieg ist, Kiew oder Asowstal oder einen Flugplatz bei Lemberg beschießen. Die Ukraine will und hat doch keinen Waffenstillstand und nimmt sich selber auch das Recht heraus, direkt nach Russland hinein zu feuern.

Man hat das Gefühl, dass die Russen bewusst langsam vorrücken und die neu eroberten Ortschaften und Städte konsolidieren und nach Freund und Feind durchkämmen, bevor sie neue Ziele in Angriff nehmen. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung und würde die ganze Einschätzung der militärischen Lage über den Haufen werfen (zu Mariupol später evtl. extra).

