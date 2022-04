Von KEWIL | Vor zwei Tagen veröffentlichte Thilo Sarrazin auf Achgut einen Artikel über Putin und die Ukraine, betitelt Zeitenwende, in dem er Putin „das Grauen eines unprovozierten Krieges“ vorwirft und richtig froh ist, dass die USA wieder „auf dem Weg zu einer Führungsmacht“ seien:

„Diese reicht von Australien, Japan und Südkorea im Pazifik bis ins Baltikum und nach Polen. Und die unbestrittene Führungsmacht in diesem Block freier, demokratischer Industrieländer sind erneut die USA. Ihre drohende Abkopplung von Europa ist historisch revidiert. Putin hat durch seinen Angriff dem Block der freien westlichen Welt für viele Jahrzehnte ein neues Leben eingehaucht.“

Und Sarrazin atmet auf und ist richtig froh, dass er wieder von den USA geführt wird. Aber erfreulicherweise nicht die Mehrzahl seiner Leser:

„Schreibt hier jemand unter dem Pseudonym ‚Thilo Sarrazin‘, dem ich bisher für seine prägnanten Analysen fast ein Denkmal gesetzt hätte?“

Und ein anderer Leser schreibt:

„Um des Friedenswillen und um einigermaßen sicher leben zu können, werden wir nicht umhin kommen anzuerkennen, dass es Großmächte gibt und dass diese ihre Einflusszonen beanspruchen. Damals in Jalta haben die Großmächte das ausverhandelt und sie haben sich an das Vereinbarte gehalten. Deshalb hatten wir tatsächlich und trotz des kalten Krieges ein friedliches Leben.

Nach dem Fall der Mauer und der Auflösung der SU hat der Westen allen voran die USA ihre Einflusszone bis an die Grenzen Russland geschoben. Das konnte nur schief gehen. Die Lösung des Konfliktes Ukraine liegt in direkten Verhandlungen Russlands mit den USA und in der Anerkennung und Beachtung von Einflusssphären für die jeweilige Großmacht. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist, so bedauerlich das ist, zweitrangig.

Was nützt uns dies für die Ukraine, wenn Europa in Schutt und Asche gelegt wird oder wirtschaftlich danieder liegt. Wenn das Volk Kubas sich in wirklich freier Entscheidung dem Warschauer Pakt angeschlossen hätte, dann hätten die USA das niemals akzeptiert.

Ich möchte leben und nicht irgendwelchen hehren Zielen geopfert werden. Und eine weitere Überdehnung der EU begünstigt nur deren Zerfall und damit ist niemanden geholfen. Im Moment scheinen die Verantwortlichen in Ost und West unfähig einen klaren Gedanken zu fassen.“

In der Tat, was trieb Thilo Sarrazin dazu, einen dermaßen seichten Artikel ohne jeden tieferen Durchblick zu veröffentlichen? Gerade von älteren Autoren erwartet man mehr Tiefgang als von unserer hirnlosen Politik.

