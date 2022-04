Von DR. DIRK SPANIEL | Starke Emotionen schalten den Verstand aus. Eine wesentliche Eigenschaft von guten Führungspersönlichkeiten – egal ob in Wirtschaft, Politik oder Militär – ist daher auch, in schwierigen Situationen den berühmten kühlen Kopf bewahren zu können. Die deutsche Politik scheint aber schon seit längerer Zeit in wesentlichen Punkten getrieben von Sympathien, Antipathien und Ängsten. Atomausstieg, Energiewende, die Masseneinwanderung der letzten Jahre, die uns als Welle „syrischer Flüchtlinge“ verkauft wurde – all das sind nur ein paar Belege für diese Beobachtung. Dass emotionale Handlungen aus dem Affekt nicht immer die klügsten sind, dürfte jedem klar sein.

Der Ukraine-Krieg führt uns die Folgen vieler solcher Fehlentscheidungen deutlich vor Augen. Nachdem die Bundeswehr über Jahrzehnte kaputtgespart wurde, ist Deutschland nicht annähernd verteidigungsfähig. Gleichzeitig ist unsere Energieversorgung hochgradig fragil – nicht zuletzt durch den Atomausstieg und die planlos vorangetriebene Energiewende. Von einer stabilen Energieversorgung ist aber nicht nur abhängig, ob daheim das Wohnzimmer warm ist, sondern vor allem die Grundlage unseres Wohlstands, die deutsche Industrie.

Ich bewerte den Angriff Russlands auf die Ukraine als völkerrechtswidrig. Wir dürfen im europäischen Haus auch keine militärischen Überfälle als Mittel der Politik zulassen oder diese rechtfertigen. Demzufolge sind mögliche ukrainische Provokationen oder das imperiale russische Selbstbild auch keine hinreichende Begründung für einen Angriff.

Fest steht jedoch, dass sich beide Staaten ähnlicher sind als uns. Die Ukraine ist nicht das westliche Land, als das es nun dargestellt wird. Allein dass beide Länder im Weltkorruptionsindex Spitzenplätze belegen (Russland 129 Punkte, Ukraine 117, Deutschland neun, fast alle westeuropäischen Länder unter 30) zeigt den großen Abstand zu westlichen Demokratien. Fest steht auch, dass die Ukraine weder Mitglied der EU ist noch mit uns in einem Verteidigungsbündnis steht.

Als militärisch schwaches und energiepolitisch massiv abhängiges Land sollten wir uns also keinesfalls in diesen Konflikt hineinziehen lassen. Wir dürfen uns nicht vor den Karren amerikanischer oder britischer Interessen spannen lassen. Stattdessen müssen wir eine eigene außenpolitische Strategie entwickeln, die unsere eigenen Interessen und Lebensgrundlagen sichert und gleichzeitig zu einem möglichst schnellen Frieden der Kriegsparteien beiträgt. Die kopflose Kriegsrhetorik vieler bundesdeutscher Medien und der Bundesregierung trägt dazu sicher nicht bei. Klüger wäre, ein klares Wort hinsichtlich ukrainischer NATO- und EU-Ambitionen zu sprechen.

Die AfD hat sich immer für eine europäische Sicherheitsarchitektur unter Einbeziehung Russlands ausgesprochen. Das macht uns gerade in dieser Situation glaubwürdig, wenn wir den Angriff verurteilen, aber ein möglichst rasches Ende der Gewalt und eine diplomatische Lösung fordern.

Während Bundesminister Habeck vor den Scheichs einen Bückling macht, sucht Frankreichs Staatspräsident Macron den Dialog – abseits von fremden Interessen. Damit folgt er einer Haltung seines Vorgängers Charles de Gaulle: „Staaten haben keine Freunde, nur Interessen.“ Das ist das Gegenteil von emotionaler, feministischer Außenpolitik. Und deshalb würde das auch uns gut zu Gesicht stehen.

(Dr. Dirk Spaniel, 50, ist seit 2017 für die AfD Mitglied des Deutschen Bundestags und war vorher in verschiedenen Leitungsfunktionen in der Pkw-Entwicklung der Daimler AG tätig)

