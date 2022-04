Von KEWIL | Nachdem die USA jetzt den Ukraine-Krieg zu einem Krieg der USA gegen Russland machen und der senil-debile US-Präsident Biden Putin als „Metzger“ (butcher) bezeichnete, sagte jetzt sein Verteidigungsminister Lloyd Austin, die USA wollten verhindern, dass Putin wieder aufrüsten könne. Russland dürfe nie mehr zu Dingen wie der Invasion der Ukraine fähig sein.

Das heißt also, die USA möchten die Russen entwaffnen und aus Russland, was sie immer schon wollten, Kleinholz machen. Da stellt sich die Frage, ob die USA seit 1945 überhaupt einen ihrer vielen Kriege und militärischen Operationen gewonnen haben?

* 1950 bis 1953 Koreakrieg, 4 Mio Tote, Land zweigeteilt, in Nordkorea droht Diktator

Kim Jong-uns heute alle paar Wochen mit neuen Atomraketen-Tests, und die US-Armee bewacht immer noch Südkorea. Bis heute kein Friedensvertrag.

* 1961/62 Kubakrise, Schweinebucht, bis heute unfreundliches Verhältnis.

* 1964 bis 1975 Vietnamkrieg, Krieg verloren, kleinste Schätzung 1,5 Mio Tote, schmähliche Flucht der Amerikaner.

* 1999 Kosovokrieg, Bombardierung ohne UNO-Mandat, bis heute Unfrieden.

* 2001 bis 2021, Afghanistan-Krieg, ungezählte Tote, Sieg der Taliban, schmählicher Abzug.

* 2003 bis 2012 Irak-Krieg, über 1 Mio Tote, USA gewinnen nichts, bis heute keinerlei Frieden, Land zerfallen.

* 2011 Libyen wird zusammen mit England und Frankreich in einen Bürgerkrieg bombardiert, Bürgerkrieg dauert bis heute an. Nur Chaoserster Irak-Krieg/e.

* 2011 Syrien wird in einen Bürgerkrieg bombardiert, der bis jetzt andauert. Jeder, der will, darf reinbomben, auch Trump hat es getan, weil seine Tochter wegen Propagandalügen mit Chemie, Hospitälern an jeder Ecke und toten Säuglingen weinte. Bis heute geht das so.

Diese Liste ist nur ein kleiner Ausschnitt der vielen Kriege und Militäroperationen der USA. Es soll hier gar nicht bewertet werden, was sinnvoll war (zum Beispiel erster Irakkrieg / Kuwait 1991 nach unserer Ansicht) und was nicht, sondern nur, dass die meisten Kriegszüge der USA seit 1945 voll in die Hose gegangen sind.

Und jetzt möchten dieselben USA also ausgerechnet das große Russland, das über 6000 Atomsprengköpfe hat, einen Kopf kürzer machen? Und Deutschland macht mit?! Entschuldigung, aber unsere Kriegstreiber sind alle hochgradig ballaballa und geradezu kriminell.

Und bescheiden soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass Putin noch vor 20 Jahren im Bundestag von allen Parteien stehenden Applaus bekam und der NATO-Beitritt Russlands zur Diskussion stand. Was ging da – absichtlich – schief?

Nein, Putin hat die wenigste Schuld am russischen Ukrainekrieg. Die Amerikaner und bestimmte Kräfte im Westen wollten die Russen von Anfang an nicht. Sie möchten Russland im Staub sehen und die ganze Welt beherrschen. Wird das je passieren?

