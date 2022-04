Von KEWIL | Schon die erste chinesische Quarantäne gegen Corona erregte im Westen eine schaudernde Bewunderung. Nachdem die neue Lungenkrankheit im Dezember 2019 in der Elf-Millionen-Stadt Wuhan ausgebrochen war und im neuen Jahr rasant fortschritt, bauten die Chinesen dort in zwei Wochen zwei neue Krankenhäuser und verhängten bereits am 23. Januar 2020 einen radikalen Lockdown und sperrten die Einwohner in ihren Wohnungen radikal ein.

Diese Maßnahmen kamen im Westen erst gar nicht gut an, wurden hinterher aber in vielen Staaten zumindest teilweise übernommen. Totales Einsperren ist bei Seuchen aller Art erfolgreich. Nach zweieinhalb Monaten war Wuhan, wo man das Virus vielleicht vorher herangezüchtet hatte, offiziell Corona-frei.

In der Zwischenzeit regiert aber die viel ansteckendere Omikron-Variante in der ganzen Welt und ist längst nach China eingedrungen. Und China sperrte nach dem alten Lockdownmuster riesige Städte wie Schanghai mit 24 Millionen Einwohnern wieder brutal ein. Was aber einmal funktioniert hat, funktioniert dieses Mal offensichtlich nicht so toll, auch wenn Roboterhunde mit Lautsprechern durch die Straßen trippeln.

Viele Chinesen werden unzufrieden, mucken sogar hörbar auf. Man darf ja nicht einmal auf den Balkon, Hunde werden an langen Schnüren zum Gassigehen runtergelassen, Kinder werden brutal von ihren Eltern getrennt, die staatlich organisierte Lebensmittelversorgung funktioniert nicht wie der freie Markt, riesige Quarantänezentren schrecken ab. Kurz: der chinesische Staat verliert langsam aber sicher die Kontrolle.

Außerdem ist Schanghai auch ein riesiges Wirtschaftszentrum und das erleidet schwere Einbußen. Überhaupt, wie hat sich Xi Jinping die Zukunft gedacht? Impfen wirkt nicht gegen Omikron. Darf jetzt also kein Chinese mehr ins Ausland, weder als Tourist noch beruflich als Handelsvertreter? Dürfen jetzt keine Ausländer mehr ohne 14 Tage Quarantäne nach China?

Das und der mögliche wirtschaftliche Schaden wird nicht durchzuhalten sein, und China muss sich für Omikron öffnen, zumal es viel harmloser ist als vorige Varianten. Die Frage ist, ob und wie stark das Ansehen und die Autorität des diktatorischen Regimes bereits jetzt unter Omikron gelitten haben. Und ob und wie lange das weitergehen soll.

Omikron wird gegen Xi Jinping und all seine roten Funktionäre, seinen Volkskongress und die rote Volksbefreiungsarmee siegen. Das ist sicher. Das Virus hat einige Sprengkraft!

China wird den Westen langfristig trotzdem überholen, zumal wir dieselben Corona-Probleme haben, aber das chinesische System erscheint zum ersten Mal seit langem leicht angeschlagen. Auch das Reich der Mitte wird kapieren müssen, dass Regierungen nicht allmächtig sind.

Like (0)