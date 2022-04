Von KEWIL | In seinem 1997 erschienen Buch „The Grand Chessboard“ (deutsch: „Die einzige Weltmacht“, womit natürlich die USA gemeint sind) beschreibt Zbigniew Brzezinski, der einstige Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter, auch die kleine Rolle Deutschlands auf dem „großen Schachbrett“. Deutschland sieht in Europa die „nationale Erlösung“:

Deutschland versteht sein glühendes Eintreten für Europa als historische Reinigung, als Wiederherstellung seiner moralischen und politischen Reputation. Indem es sich mit Europa entsühnt, stellt Deutschland seine Größe wieder her, während es zugleich eine Mission übernimmt, die nicht automatisch europäische Ressentiments und Ängste gegen die Deutschen mobilisiert. Verfolgen die Deutschen nämlich ihr eigenes nationales Interesse, so laufen sie Gefahr, die anderen Europäer vor den Kopf zu stoßen; fördern sie jedoch das gemeinsame Interesse Europas, trägt ihnen das die Unterstützung und den Respekt der anderen Europäer ein.

Wie wahr! Besonders gut gelitten ist Germoney, wenn es hunderte Milliarden Euro im Ausland, in der EU und auf der Welt verteilt. Und zwischenzeitlich ist gerade ja noch die Ukraine in Europa dazugestoßen – ohne irgendeinen Vertrag, ohne auch nur ein einziges Abkommen, nur mit dem Herzen. Das macht aber nichts, die Papiere werden schon vorbereitet und nachgereicht. Auch ein korrupter „failed state“ wie die Ukraine steht selbstverständlich für jeden Deutschen gefühlsmäßig über Deutschland.

Und dazu will die kriegsverbrecherische Ampel-Regierung jetzt schwere Waffen nach Kiew schicken, also Panzer und Raketen und am liebsten Atombomben. Und bei jedem Schritt schielen wir dabei ängstlich auf die USA, nach Frankreich, Polen, Estland, Lettland und Litauen und so weiter. Sind die auch alle mit uns zufrieden, lächeln sie uns noch zu oder müssen wir ein paar Wasserstoff- und Neutronenbomben nachliefern?

Und so kriecht und schleimt die BRD schon seit 1949, erst gefangen, dann meistens ehrlos und ohne eigene Interessen, mit ihrem Schuldkult, durch die Weltgeschichte, lässt andere bestimmen und die Einheimischen natürlich alles bezahlen.

Der gebürtige Pole Zbigniew Brzezinski (1928-2017) war in den USA als Politiker und Professor jahrzehntelang sehr einflussreich. Wir werden auf sein Buch über die „einzige Weltmacht“ USA demnächst zurückkommen.

