Von MANFRED W. BLACK | Sehr oft sind derzeit marktschreierische Schlagzeilen zu lesen, wenn es um die neue Krankheit „Affenpocken“ geht. Dass dabei vielen Bürgern oftmals die schiere Angst einjagt wird, nimmt die Journaille offenbar gern in Kauf. Die Bild-Zeitung zum Beispiel textete kürzlich angsteinflößend eine ihrer Schlagzeilen so: „21 Tage – Erstes Land führt Affenpocken-Quarantäne ein.“

Auffällig ist, dass bei der Berichterstattung gern wichtige Fakten verschwiegen oder nur beiläufig in Nebensätzen erwähnt werden. Dass bei der Verbreitung der Affenpocken die LGBT-Szene (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) eine wichtige Rolle spielt, wird zum Beispiel allzu gern unter den Teppich gekehrt.

Kein Grund zur Dramatisierung

Bei den Affenpocken handelt es sich eine Krankheit, die wohl 1970 erstmals im Kongo diagnostiziert wurde. Die Übertragung von Mensch zu Mensch kommt nicht oft vor. Sie kann aber vor allem durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Infizierten geschehen – nicht zuletzt durch Intim-Kontakte. Die Krankheitsverläufe sind meist mild.

Betroffene entwickeln einen Hautausschlag – primär im Gesicht, an Handflächen und Fußsohlen oder an Genitalien und im Anusbereich. Einige Kranke werden auch fiebrig. Die ausgeheilten Hautausbrüche können dauerhaft Narben oder Pigmentstörungen hinterlassen.

Das „Gute“ an der Krankheit: Sie verschwindet zumeist nach zwei bis vier Wochen von selbst. Nur wenige Menschen erkranken wirklich schwer, lediglich in extremen Ausnahmefällen sterben Infizierte an den Affenpocken.

Bundesangstminister bleibt sich treu

„Bundesangstminister“ (Boris Reitschuster) Karl Lauterbach allerdings denkt bereits wieder über Isolationen und Impfempfehlungen nach. Man müsse, sagt Lauterbach, angesichts der Affenpocken „schnell und hart“ reagieren. Diese Art von Panikmache ist man freilich von ihm – spätestens seit Corona – längst gewohnt.

Ärzte dagegen warnen davor, wegen der Affenpocken Angst zu schüren. Das Virus sei erheblich weniger ansteckend als etwa Corona. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält zumindest derzeit eine groß angelegte Impfaktion daher für unnötig.

Was nicht gern gesagt wird

Eher nebenbei berichten bundesdeutsche Medien darüber, dass die Affenpocken allem Anschein nach in Afrika zunächst von Affen und Nagetieren auf Menschen übertragen wurden. Dass das in der Regel Schwarze waren, wird grundsätzlich nicht erwähnt.

Dann ist der Virus nach Westeuropa und in die USA verbreitet worden. Überträger hier sind insbesondere solche Schwulen und Bisexuellen, die ihre Sexualpartner häufig wechseln.

Die taz beispielsweise, die sich oft besonders besorgt zeigt um das Wohl von Schwulen, Bisexuellen und Trans-Menschen, umschreibt diese Tatsachen sehr behutsam. Dort ist zu lesen, das Robert Koch-Institut (RKI) verweise darauf, dass sich Menschen „auch im Rahmen von sexuellen Handlungen“ infizieren können.

„Aktuell scheinen die Risikoexpositionen vorwiegend sexuelle Kontakte unter Männern zu sein“, habe es seitens des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) geheißen. „Expositionsorte der in Deutschland bislang bekannt gewordenen Fälle waren Partyveranstaltungen, unter anderem auf Gran Canaria (Spanien) und in Berlin, bei denen es zu sexuellen Handlungen kam.“

Solche taz-Sätze erinnern an die Aids-Krankheit, die einst viel Schrecken verbreitet hat. Damals hat es lange gedauert, bis die Mainstream-Medien einräumten, dass Aids in den allermeisten Fällen von Schwulen und Drogenabhängigen verbreitet wurde. Gesagt wurde das in Medien deswegen viel zu spät, weil der links ausgerichtete Mainstream vermeiden wollte, Schwule an den Pranger zu stellen.

Mainstream sorgt sich um die Schwulen

Die taz warnt jetzt wiederum vor allem davor, „negative Vorurteile“ zu schüren. Nun geht es um die Affenpocken. Die Zeitung verweist auf die Vereinigung afrikanischer Auslandspresse (FPA), die sich um das Wohlergehen schwarzer Menschen fürchtet.

Laut FPA nutzen angeblich Medien in vielen Fällen Fotos von schwarzen Menschen, um Affenpockenfälle in Afrika zu bebildern. Die Journalistenvereinigung ist der Meinung, das bediene solche Vorurteile, nach denen Schwarze Unheil über andere Menschen brächten.

„Wir verurteilen die Aufrechterhaltung dieses negativen Klischees“, heißt es dazu in einer Mitteilung der FPA, die vorschlägt, besser Krankenhäuser aus betroffenen afrikanischen Regionen oder Mikroaufnahmen des Virus selbst zu zeigen.

„Affenpocken und der Sex unter Männern“

Die taz macht – natürlich im schönsten Gender-Deutsch – deutlich, um was es ihr bei den Affenpocken vor allem geht: „Journalist*innen sollten (…) vorsichtig sein, wenn sie platt darüber berichten, Sex unter Männern mit Affenpocken in Verbindung zu bringen.“

Der stellvertretende Direktor des UN-Aids-Projekts UNAIDS habe davor gewarnt, „dass das schnell in stigmatisierende Rhetorik umschlagen könnte“. Neben den generellen, angeblich „diskriminierenden Effekten könnte das die Betroffenen auch davon abhalten, sich im Gesundheitssystem Hilfe zu suchen“.

Es gelte, so die taz, „die Krankheit medial ernst zu nehmen, ohne Panik zu verbreiten und vor allem: ohne Vorurteile gegen Gruppen zu bedienen“. „Interessenverbände wie das UN-Programm gegen Aids oder der Verband der Afrikanischen Auslandspresse FPA warnen zu Recht vor rassistischen und homophoben Stereotypen in der Berichterstattung.“

Repräsentativ für den linken Mainstream

Immer wieder steht die taz in der ersten Reihe derer, die die besonderen Interessen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans-Menschen rundum vertreten. Vor häufig wechselndem – ungeschütztem – Geschlechtsverkehr mit eher unbekannten Menschen zu warnen, ist nicht die Sache der Berliner Tageszeitung.

Solche Grund-Haltungen sind im Kern charakteristisch für einen großen Teil linker Journalisten in westeuropäischen Ländern und in Nordamerika. Die links positionierte Journaille ist international bestrebt, alles zu vermeiden, was geeignet sein könnte, LGBT-Menschen in ein kritisches Licht zu rücken.

