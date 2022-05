Von BJÖRN HÖCKE* | Eines der ersten schriftlichen Zeugnisse deutscher Literatur gipfelt in einem tragischen Inferno. Das Nibelungenlied beschreibt einen Aspekt der deutschen Seele, den wir noch heute immer wieder vorgeführt bekommen— selbst von jenen, die trotz ihrer Herkunft keine Deutschen mehr sein wollen. Gerade von denen. Für eine leere Idee ist der Deutsche bereit, das Eigene zu opfern. »Keiner kann der Idee so treu sein, wie der Deutsche. Wo die Idee fehlt, schafft er sie. Wo das nicht möglich ist, ist er nicht treu« — so beschreibt es der Geschichtsfeuilletonist Joachim Fernau.

Es gibt Parteitage, die erinnern leider stark an das Gemetzel der Etzelburg. Es drängen sich Fragen auf: Wessen Ziele verfolgen die Kempen? Wer sind die Stichwortgeber dieser Zwietracht? Wem gilt ihre eigentliche Lehnstreue, wenn man sich von Idealisten aus den eigenen Reihen abgrenzt und dabei auch noch das Vokabular unserer Gegner aufgreift?

In Niedersachsen hat man der Jungen Alternative die Anerkennung für ihre Arbeit verwehrt. In vorauseilendem Gehorsam gegenüber dem »Schild und Schwert« der Altparteien wurde die Neugründung der JA mißbilligt und der Status als Jugendorganisation aberkannt, ungeachtet der Tatsache, daß die JA in der Satzung unserer Partei fest als Jugendorganisation verankert ist – auch in Niedersachsen!

Ein konkreter aktueller Anlaß wurde nicht als Begründung vorgebracht. Es wird vermutet, daß hier eine Clique lediglich ihre letzten noch erreichbaren Listenplätze sichern will — mit der Aussicht auf eine Wahlschlappe hat man sich offenbar schon abgefunden. Das ist ein politischer Selbstmord aus Angst vor dem Tod.

Wir wissen, was am Ende der Heldensage steht: Die Nibelungen vernichteten sich in den Hallen des Hunnenkönigs Etzel gegenseitig. Es gab keine Gewinner.

Die Jugendarbeit ist für unsere Partei ungemein wichtig. Wir können froh sein, wenn junge Idealisten ihren Weg zur AfD finden und bereit sind, sich zu engagieren. Die Förderung junger Talente sollte für uns oberste Priorität haben. Förderung heißt aber nicht: Verurteilen und Belehren. Man kann bestenfalls persönlich Vorbild sein. Doch ein Vorbild ist besonders dann glaubhaft, wenn man Erfolg hat. Alles andere ist lediglich die Exekution der Zersetzungsarbeit unserer Gegner.

Like

Beitrag teilen:

*Im Original erschienen auf t.me/BjoernHoeckeAfD