Von CPL | Am 9./10. Mai fand die inzwischen sechste Brüsseler „Konferenz zur Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region“ statt. Die hochtrabende Bezeichnung täuscht darüber hinweg, dass syrische Bürger wohl wieder die letzten sind, die davon etwas haben werden, wie das schon in den vergangenen Jahren der Fall war.

Zunächst erhalten die sogenannten Gastgeberländer, also diejenigen, die syrische Flüchtlinge beherbergen, enorme Gelder. Dass diese daher eher weniger geneigt sind, syrische Flüchtlinge in ihre Heimat zu entlassen, ist nur logisch. Die syrische Regierung beschwert sich seit Jahren gerade über diesen Sachverhalt und wirft den Gastgeberländern Stimmungsmache gegen die Regierung in Damaskus vor, garniert mit allen möglichen Gruselmärchen darüber, was sie „zuhause“ zu erwarten hätten.

Tatsächlich ist es erstaunlich, was die – mit schweren westlichen Wirtschaftssanktionen belastete – Regierung an Wiederaufbaumaßnahmen, Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten, Kreditvergaben und inzwischen 20 (!) Amnestiedekreten so alles auf die Beine gestellt hat.

Von der am 11./12. November 2020 in Damaskus abgehaltenen „Internationalen Flüchtlingskonferenz“, deren Errungenschaften ein Jahr danach mit positivem Ergebnis überprüft wurden, war denn auch in unseren Mainstream-Medien kaum etwas zu vernehmen. Sie wurde ja auch von westlichen Gastgeberländern einschließlich Deutschlands boykottiert.

In seiner Stellungnahme vom 9. Mai kritisierte das syrische Außenministerium an der Brüsseler Konferenz zudem, dass sie in ihrer derzeitigen Form nicht den Grundsätzen der Vereinten Nationen zur Regelung humanitärer Tätigkeit entspricht. Wie schon die letzten Male war zudem der Hauptbetroffene, der syrische Staat, nicht eingeladen worden, einen Repräsentanten zu schicken, um über die Tatsachen vor Ort zu informieren – die hätten bei den Absprachen und der Beschlussfassung ja auch nur gestört.

Was ebenfalls wesentlich ist, aber unausgesprochen bleibt: Syrien wäre am meisten geholfen, wenn es in Ruhe gelassen würde – was zudem den deutschen bzw. europäischen Steuerzahler keinerlei Geld kosten würde. Wozu bräuchte es auch Hilfsgelder und -maßnahmen, wenn es nur der Aufhebung der durch die USA und die EU gegen Syrien einseitig – d.h. nicht durch den UN-Sicherheitsrat als „Sanktionen“ – verhängten und daher völkerrechtswidrigen wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen bedürfte?! Deren drastisch negative Auswirkungen auf das tägliche Leben syrischer Bürger, die ebenfalls „gerne“ verschwiegen oder heruntergespíelt werden, sind durch verschiedene hohe UN-Vertreter, das „Internationale Rote Kreuz“ etc. pp. immer wieder bestätigt worden.

Infolge der Besetzung der ressourcenreichen Region östlich des Euphrats durch die dank der Mainstream-Medien hochgejubelten, von der ansässigen Bevölkerung jedoch überwiegend abgelehnten SDF-Milizen, fehlen der Wirtschaft zudem wichtige Rohstoffe. Öl und Weizen beispielsweise werden in großem Stil ständig zum Verkauf in den Nord-Irak geschmuggelt.

Bei der Konferenz versammelt waren zudem die Repräsentanten jener Staaten, die die Tätigkeit humanitärer Organisationen wie die Umsetzung der „resilience“ und „early recovery projects“ (gemäß der UN-Resolution Nr. 2585) im Land behindern. Negativ für die eigentlich Bedürftigen in Syrien wirkt sich ferner die sog. „grenzüberschreitende“ Hilfe für Syrien aus, auf die die gleichen Staaten seit Jahren bestehen. Diese landet jedoch wegen Kontrolle der Übergänge (seit Sommer 2021 des verbliebenen Übergangs Bâb al-Hawâ) und anschließenden Gebiete durch terroristische Gruppen, wie zu erwarten, genau bei denen. Syrer haben Glück, wenn sie einen Teil der Hilfsgüter von den Terroristen zu Wucherpreisen kaufen dürfen, der andere Teil dient durch Verkauf im Ausland (Türkei) deren Finanzierung.

All das trägt wiederum dazu bei, die Aussichten für die Rückkehr der Flüchtlinge nicht rosiger zu gestalten – so schließt sich der Kreis. Erste und einfachste Hilfe für Syrien bzw. die Syrer wäre demnach, sich nicht einzumischen (übrigens eine Forderung der UN-Charta), was zudem Milliarden an Geld einsparen helfen würde. Den Steuerzahler hier würde es freuen.

