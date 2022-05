Von MANFRED W. BLACK | Wieder macht eine Marketingkampagne des Modelabels Calvin Klein (CK) Schlagzeilen. Oft sind es allerdings negative Überschriften, die ins Auge springen. Das Unternehmen CK präsentierte – dieses Mal pünktlich zum diesjährigen Muttertag – einen hoch schwangeren Transgender-Mann als Unterwäsche-Modell, neben sich seine Trans-Ehefrau. Provozierender geht Werbung kaum noch.

Die neueste CK-Kampagne zeigt Fotos von Roberto Bête. Der Transgender-Mann präsentiert sich mit nacktem Oberkörper. Bekleidet nur mit einem schwarzen Calvin Klein-Slip. Bête ist in Brasilien ein Reality-Star. Bekannt wurde er als Darsteller bei der Netflix-Reality-Dating-Serie, die den bezeichnenden Titel „O Crush Perfeito“ („Die perfekte Liebe“) trägt.

Der „Mann“ ist eine biologische Frau – die „Frau“ ein geborener Mann

Die neueste CK-Werbeoffensive zeigt Bête „im letzten Stadium der Schwangerschaft“ (Fachportal Fashion United): mit einem riesengroßen, kugelrund geformten Bauch. Deutlich sind unterhalb der Brustwarzen lange Operationsnarben zu sehen – wohl die Folgen seiner Geschlechtsumwandlung.

An der Seite Bêtes ist seine Trans-Gattin Erika Fernandes, von Beruf Tätowiererin. Auch sie trägt eine CK-Unterhose. Fernandes umfasst – von hinten – sehr zärtlich Betes‘ phänomenalen Bauch.

Das Wundersame an den Models: Dieser schwangerschaftsfähige Trans-„Mann“ Roberto Bête war ursprünglich offiziell eine Frau. Und die fotografierte „Frau“ – Erika Fernandes – ist ein brasilianischer Transvestit, der als Mann geboren wurde.

„Heute, zur Unterstützung von Frauen und Müttern auf der ganzen Welt, stellen wir die Realitäten neuer Familien in den Vordergrund“, lautet der Begleittext der Firma Calvin Klein auf seinem Instagram-Account. Weiter heißt es dort: „Roberto wird in den nächsten Tagen seinen und Erikas Sohn Noah zur Welt bringen.“

CK lässt auch dort produzieren, wo LGBT verboten ist

Auf sehr viele Bürger wirkt die CK-PR allerdings ausgesprochen kontraproduktiv. Es hat im Netz sogar etliche Aufrufe gegeben, die Marke zu „entfolgen“. Nicht wenige Social-Media-Nutzer üben auch deswegen scharfe Kritik, weil die Modemarke viele ihrer Produkte in Ländern herstellen lässt, in denen LGBT-Aktivitäten (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) streng verboten sind.

Viele der Kommentatoren fühlen sich durch diese agitatorische Transgender-Familienphilosophie offensichtlich provoziert. Einige Kritiker reagieren mit längeren kritischen Kommentaren, andere fassen sich sehr kurz. Ein Kommentar lautet schlicht und einfach: „Männer können nicht schwanger werden!“. Ein anderer Kritiker bringt die Wahrheit so auf den Punkt: “Frauen bringen Kinder zur Welt, nicht Männer.“

Linke Medien sind aber meist geneigt, das Unternehmen CK ob „seines richtigen Riechers“ (Der Spiegel) zu loben. Das Label bilde, so das Hamburger Magazin, „mit seinen Werbekampagnen den Hedonismus ab“.

Narzissmus psychisch kranker Personen?

Kritische Medien sind da anderer Meinung. Mindestens unterschwellig wird festgestellt, die Modefirma stehe für die zunehmende Dekadenz in linken Milieus.

Das konservative österreichische Portal Heimatkurier hat dazu einen dezidiert kritischen Artikel veröffentlicht (Schlagzeile: „Calvin Klein spuckt mit schwangerem Mann auf Muttertag“). Das Ziel solcher CK-Werbeaktionen sei „die Dekonstruktion aller Geschlechter und der menschlichen Natur als solcher“.

Das Portal wettert weiter: „Für Calvin Klein ist Mutterschaft nicht mehr wert als ein Hilfsmittel für den Narzissmus psychisch kranker Personen.“

Nicht das erste Mal

Die Modemarke CK hat sich in den letzten Jahrzehnten bereits oft bemüht, mit reichlich schräger Werbung auf sich aufmerksam zu machen. Schon einmal hat Calvin Klein ein Transgender-Model in seiner Unterwäsche-Werbung in den Vordergrund gestellt.

In einer Kampagne für die Gay Pride 2020, in der die Hauptfigur namens Jones einen Sport-BH trug, stellte das Unternehmen stolz „die Mann-zu-Frau-Transgender-Aktivistin Jari Jones vor“ (Freie Welt).

Einige Jahre zuvor drehte der Werber Eugen Merher eine in hohem Maße provozierende CK-Werbung, von der Calvin Klein später allerdings behauptete, sie sei gar nicht im Auftrag des Modelabels produziert worden.

In dem umstrittenen Video geht es um zwei minderjährige, blutjunge Schüler, die erst miteinander raufen, dann ihre gegenseitige Zuneigung entdecken – und sich schließlich ausgiebig knutschen.

Minderheit diskriminiert die Mehrheit

In der Werbeabteilung von CK besteht offensichtlich fortwährend Gelegenheit, sich als LGBT-Werber auszutoben. Auf Kosten der Werteorientierungen von Heterosexuellen, die nachwievor die ganz große Mehrheit in der Gesellschaft bilden, aber zumeist gar nicht recht erkennen, dass sie von einer sehr kleinen LGBT-Minderheit rundum diskriminiert werden.

Ob diese bunt-vielfältigen Aktivitäten stets auch im Sinne des schwulen Firmengründers Calvin Klein (78) sind, ist nicht bekannt. Klein hat sein Unternehmen schon 2002 verkauft, es gehört heute zum New Yorker Konzern PHV Corps.

