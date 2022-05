Die Impfpflicht in Österreich ist nun auch offiziell ausgesetzt. Der Hauptausschuss des Nationalrates stimmte am Mittwoch für eine entsprechende Vorlage des Gesundheitsministeriums. Lediglich die Sozialdemokraten stimmte dagegen. Eine bisherige Übergangsregel wäre am 1. Juni ausgelaufen. An diesem Tag soll nun auch die Maskenpflicht, wie es hieß, pausieren. Endgültig vom Tisch ist der Zwang zur Spritze jedoch noch nicht. Der jetzige Beschluss gilt zunächst nur bis Ende des Sommers. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 25. Mai. Das sind einige der Themen.

Affengrippe – Es geht los, wie bei Corona

Bundestag – Kippt das Wahlchaos in Berlin jetzt die Ampel

Herrentag – Warum Freddy Ritschels Kremser nur am Vormittag fährt

Das Letzte – Germanys Next Topmodel: Ist sie hübsch, oder einfach nur divers?

