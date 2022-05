Von KEWIL | Was unsere Medien über die Ukraine berichten, ist praktisch alles verdreht, konstruiert, herbeiphantasiert und geradezu verlogen.

So wird seit Wochen berichtet, in der Ukraine sei durch Putins Krieg ein regelrechter von allen getragener Nationalismus entstanden, alle Bürger stünden wie eine Eins hinter dem Komiker Selenski und unterstützten den Widerstand und Krieg gegen die Russen bis zum letzten Mann. Nichts könnte verlogener sein.

Welcher normale Mensch kann sich einen Krieg und den Tod vor seiner Haustür wünschen? Wer will immer wieder mit Granaten und Paketen beschossen werden, wer will immer wieder im Keller zittern und in dunklen Bunkern hocken? Wer möchte sein Haus in Trümmern sehen, wer will seine Arbeit, sein Geschäft und all sein Geld verlieren?

Welche Frau will, dass ihr Mann Soldat ist und wochen- oder jahrelang ins Feld muss und vielleicht nie mehr zurückkommt oder zum Krüppel geschossen wird? Welches Mädchen will mit Kind ins Ausland fliehen und ihren Verlobten irgendwo im Donbass zurücklassen?

„Die Ukraine hat der russischen Armee das Rückgrat gebrochen“

Und das alles, weil alle Ukrainer vereinigt als Nation zusammenstehen und auch „unsere Werte“ verteidigen bis zur letzten Patrone? Denn sie vertrauen alle felsenfest dem verlogenen Selenski, der beispielsweise noch vor wenigen Tagen den Trotteln auf der ganzen Welt verkündete, die Ukraine habe der russischen Armee „das Rückgrat gebrochen“, und jetzt gerade das Gegenteil befürchtet und mal wieder nach schweren Waffen schreit?

Ja, in der Ukraine gibt es extreme Ultranationalisten und ausländische Söldner, Putin nennt sie „Nazis“, die sich Hakenkreuze auf den Bauch tätowiert haben und die vielleicht gerne noch ein paar Tage länger Krieger sind, aber die Asow-Verbrecher sitzen jetzt im russischen Lager oder Knast. Und die Mehrzahl der Einwohner dort, inklusive der regulären Armee, hat längst die Schnauze voll.

Das trifft natürlich besonders auf den Russland-freundlichen Teil der Bevölkerung zu, aber zunehmend auch auf die Russen-Hasser. Und genauso auf einfache russische Soldaten. Immerhin ist bald 100 Tage Krieg mit vielen Toten auf beiden Seiten. Wie viele genau, weiß niemand.

Selenski spricht im Namen anderer

Das heißt aber nicht, dass der Krieg bald zu Ende wäre. Das entscheiden Leute im Hintergrund und teilweise ganz weit weg – zum Beispiel in Washington.

In der Nähe bis an und hinter der Front sitzen aber ihre Handlanger – Terroristen vor Ort. Man muss schon ein Volldepp oder deutscher Journalist oder beides sein, um zu glauben, ein Ukrainer oder sogar eine Ukrainerin könne öffentlich sagen, ja, ich will, dass der Krieg aufhört, ist mir doch egal, wem Lugansk gehört oder ähnliches. Ein solcher Bürger spielt mit seinem Leben.

Einer der Ukrainer, der an den ersten Waffenstillstandsverhandlungen teilgenommen hat, wurde bereits verprügelt und ermordet. Parteien sind verboten, es zählt nur eine Meinung. Etwas anderes wird vom „Staat“ nicht geduldet.

Und vielleicht werden wir es nie erfahren, aber es gibt starke Hinweise, dass auch Selenski terrorisiert wird und nicht tun und sagen kann, was er will. Seine Aussagen sind derart erratisch, wirr und fordernd. Er spricht im Namen anderer.

Und so wird es kommen, dass wir noch viele Wochen Krieg und Tote haben, bis Russland eindeutig gewonnen hat, obwohl eine Mehrheit der Ukrainer längst Frieden will!

Like