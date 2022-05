Von KEWIL | Der katholische Erzbischof von San Francisco, Salvatore Cordileone, verweigert der ziemlich mächtigen demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (82), ab sofort die Heilige Kommunion:

Ein katholischer Gesetzgeber, der Abtreibung unterstützt, nachdem er die Lehren der Kirche kennt, begeht offen eine schwere Sünde…

Sobald sie sich als Katholikin gegen Abtreibungen ausspricht, sei Pelosi natürlich wieder zur Kommunion zugelassen. Nachdem durch ein Leck bekannt geworden war, dass sich das oberste Gericht der Vereinigten bald gegen Schwangerschaftsabbrüche aussprechen könnte, ist Abtreibung seit Tagen das wichtigste innenpolitische Thema in den USA.

Aber es soll hier gar nicht um Abtreibungen gehen, sondern um den Charakter von Politikern, die sich als Katholiken oder Angehörige einer anderen Religion outen, und dann im politischen Geschäft das genaue Gegenteil von dem machen, was ihre Religion vorschreibt. Und dazu gehört auch Präsident Joe Biden, der gerne immer wieder als Katholik auftritt und dem viele Amerikaner jetzt auch die Kommunion verweigern wollen.

Pelosi ist in Kalifornien zu Hause, Biden gehört zu einer Diözese an der Ostküste, welche ihm die Kommunion bisher nicht verboten hat. Aber wie gesagt, das Thema schlägt hohe Wellen, allein beim konservativen Breitbart gab es über 8000 Leserkommentare, und die gehen etwa so:

Wow! Irgendeiner in der Kirche hat ENDLICH bemerkt, dass Pelosi eine wilde, antichristliche, blutgierige Baby-Schlächterin ist! Der Bischof in Delaware hätte Biden schon vor Jahrzehnten exkommunizieren sollen…

Die Entscheidung des Bischofs wird bei Breitbart in den USA nur begrüßt. Und es stellt sich natürlich die Frage, was die Katholische Kirche in Deutschland macht. Offensichtlich kann hier jeder glauben, was er will – und am besten gar nichts. Die herrschende Richtung will eine queere Päpstin – etwas anderes vertreten die Katholiken nicht mehr. Hauptsache Kirchensteuer.

Aber Religionen, die keine Gebote und Verbote kennen und diese nicht durchsetzen wollen, sind keine Religionen und letztlich dem Tod geweiht. Und in der Tat, mit den Katholiken und Protestanten in Deutschland geht es nur noch in eine Richtung: bergab! (Hier geht es zu Breitbart und da ein deutscher Artikel zum Thema! Blood Glutton, mit ‚blutgierig‘ übersetzt, ist auch ein Vampir-Spiel.)

