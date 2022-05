Von MANFRED W. BLACK | Heiße Debatten sind in Frankreich zu Beginn der Badesaison erneut über Burkinis entbrannt. Im Blickpunkt der landesweiten Diskussionen steht derzeit die Großstadt Grenoble. Dort will der linksgrüne Bürgermeister Éric Piolle zukünftig beim Baden in Badeanstalten Burkinis zulassen.

Die geplante neue Regelung ist verpackt in scheinheilige Formulierungen. Denn offiziell heißt es dort vieldeutig, in Zukunft sollen die Menschen in Bädern tragen dürfen, was sie wollen.

In Wirklichkeit geht es – wie schon oft in den Jahren zuvor – um die Frage: Soll es künftig muslimischen Frauen gestattet sein, im Burkini öffentliche Schwimmbäder zu benutzen.

Alle sollen „bedeckt“ baden dürfen

Éric Piolle hat schon öfter im ganzen Land Schlagzeilen gemacht. So will er seine Stadt bis 2030 autofrei machen. Und noch in diesem Jahr soll Grenoble die „grüne Hauptstadt Europas“ werden..

Sein neuester Plan für Schwimmbäder: Er will sämtliche Bekleidungs-Vorschriften für Frauen abschaffen und sowohl Oben-ohne-Baden als auch Ganzkörper-Badeanzüge zulassen.

Piolle erklärte gegenüber dem Nachrichtensender France Info: „Wir wollen, dass öffentliche Angebote für alle zugänglich sind, wir wollen, dass alle ‚oben ohne‘ baden können, sowohl Frauen wie Männer, und dass alle bedeckt baden können, Frauen wie Männer.“

Der Bürgermeister sagte der Tageszeitung Le Figaro, es sei unerheblich, „ob es ein körperbedeckender Badeanzug ist zum Schutz vor der Sonne oder aus religiösen Gründen, das geht uns nichts an“. Den Begriff Burkini vermeidet Piolle gern.

Kritiker als „gewalttätig“ verleumdet

Piollle verstieg sich angesichts der heftigen Diskussionen über dessen Textil-Projekte sogar zu der Behauptung, die gegenwärtigen Debatten über Burkinis seien geprägt „von extremer Gewalt“.

Dass es tatsächlich bei den aktuellen Auseinandersetzungen darum geht, ob sich die Behörden den Forderungen islamischer Kreise beugen sollen, grünes Licht für Burkinis in Badeanstalten zu geben, verschweigt das Stadtoberhaupt geflissentlich.

Jedem Frankreichkenner ist klar: Sollten Burkinis in Schwimmbädern in Zukunft erlaubt sein, werden Muslime flugs lautstark fordern, dass das Oben-ohne-Baden strikt verboten wird – besonders muslimische Frauen könnten sich ja ob der nackten weiblichen Oberkörper von Andersgläubigen diskriminiert fühlen.

Unklar ist überdies, ob es überhaupt viele Frauen in Frankreich gibt, die „oben ohne“ schwimmen gehen wollen.

Schützenhilfe für den politischen Islam

Konservative und liberale Kritiker Piolles pochen dagegen auf eine strikte Trennung von Staat und Religion. Sie vermuten hinter dem Plan Piolles das Vorhaben, die Islamisierung in der Gesellschaft zu fördern.

Der konservative Gegenspieler des Bürgermeisters im Stadtrat von Grenoble, Alain Carignon, spricht von einer nicht legitimen Schützenhilfe für den politischen Islam. Er verlangt notfalls ein Referendum unter der Stadtbevölkerung.

In einem Aufruf von eher konservativ ausgerichteten Bürgern heißt es dazu: „Eine Änderung der Baderegeln würde Forderungen eines politischen Islams erfüllen, das heißt einer totalitären und radikalen Ideologie.“ Mit dem Koran hätten Burkinis gar nichts zu tun, den Burkini-Befürwortern gehe es um eine sexistische Ideologie – nämlich um die Unterwerfung der Frau.

Eine Ablehnung von Burkinis sei keineswegs islamfeindlich. Sonderansprüche einzelner Gruppen könnten in der Gesellschaft nicht über die freiheitlichen Grundprinzipien der Republik gestellt werden.

Paris kritisiert grünen Politiker

Die Sprecherin der liberalen Regierungspartei LREM (La République en Marche), Prisca Thévenot, erklärte, das Vorhaben Piolles widerspreche grundlegenden republikanischen Werten. „Wer ein Schwimmbad betritt, muss sich an Regeln halten.“ Eine der wichtigsten Regeln Frankreichs sei „die Laizität und die Gleichheit vor dem Gesetz“.

Auch der zuständige Präfekt im Regierungsbezirk Isère, Laurent Prévost, will die neuen Burkini-Vorschriften verhindern. Er kündigte gerichtliche Schritte an, sollte es tatsächlich eine Genehmigung für das Tragen von Burkinis in den öffentlichen Bädern Grenobles geben.

Der Präfekt, dessen Behördensitz sich in Grenoble befindet, folgt damit dem Pariser Innenminister Gérald Darmanin (LREM), der offenbar ebenfalls nicht gewillt ist, Burkinis in Badeanstalten zuzulassen.

Der Staatsrat ist gegen Burkini-Verbote

Bereits im Sommer 2016 hat es in Frankreich heftige Kontroversen um Burkinis gegeben. In einigen Kommunen wurden damals Burkini-Verbote verhängt. Doch der Staatsrat (Conseil d’État) – eine Art höchstes Verwaltungsgericht in Frankreich – hatte erklärt, ein kommunales Burkini-Verbot, wie es damals an der Côte d’Azur erlassen worden war, sei rechtswidrig.

Seither berufen sich französische Gemeinden und Städte auf Sicherheits- und Hygieneanforderungen, wenn es den Kommunen darum geht, Ganzkörper-Bekleidungen weiterhin an Stränden und in Bädern zu verhindern.

