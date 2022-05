„Jeden Tag eine neue Schreckensnachricht aus der Ukraine. Das Neueste ist jetzt wohl, dass die Svenja Schulze – das ist unsere Entwicklungsministerin – zu Besuch in der Ukraine war. Bei ihrem Besuch in Borodyanka sicherte sie den Menschen zivile Hilfe aus Deutschland zu: 185 Millionen Euro für Soforthilfemaßnahmen seien bereits genehmigt. Konkret sollen Wohnungen und Stromleitungen gebaut werden, die Ukrainer bräuchten einfach Wasser und Strom, sagte die Frau Schulze. Und die, die innerhalb der Ukraine geflohen sind, brauchen auch ein Dach über dem Kopf, die Kinder müssen wieder in die Schule gehen können – und für all das brauchts Unterstützung. Deutschland werde auch die nächsten Jahre Partner bleiben…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

