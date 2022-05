Von MANFRED W. BLACK | Auf dem Parkplatz zum Öjendorfer Park, der zu den großen Grünanlagen in Hamburg gehört und unter Denkmalsschutz steht, gab es kürzlich ein ungewöhnliches Schauspiel zu sehen. Am Vormittag fuhren große Transporter vor, die mit mehreren toten Lämmern, riesengroßen Drehspießen und vielfältigen Utensilien für offene Feuerstellen beladen waren. Rund 60 auffällig bunt gekleidete Griller versammelten sich, die mit Kind und Kegel angereist waren, immense Feuer entfachten und sich unbekümmert über einschlägige (Verbots-)Vorschriften und Gesetze fröhlich hinwegzusetzen wussten.

Schließlich mussten nicht nur etliche Polizei-Streifenwagen anrücken, sondern auch die Feuerwehr. Regionale Zeitungen berichteten darüber – sie verschwiegen freilich, wer die vielen Lämmer-Griller waren.

„Großfamilien“ errichten große Feuerstellen

Nebulös schrieb eine Zeitung, mehrere „Großfamilien“ seien zum Park gekommen, um flugs damit zu beginnen, auf dem Gelände große Feuerstellen zu errichten und gleich ganze Lämmer über den lodernden Flammen zuzurichten.

Festivitäten dieser Art hat es in Hamburg schon öfter gegeben, aber nicht in so riesiger Form. Dass große offene Feuer eine immense Gefahr für die Parkanlagen, die Autos und die Häuser ringsum bedeuten, hielten die Medien durchweg nicht für berichtenswert. Eine Anwohnerin machte ihrem Herzen Luft und klagte: „Es gibt keinerlei sanitäre Anlagen dort, keine zusätzlichen Müll-Container.“

Ihre Erfahrung von ähnlichen Projekten: Nach solchen Festivitäten sei am nächsten Tag „alles voller Dreck und Fäkalien“. Abgesehen davon sei der Parkplatz beispielsweise für Familien mit Kindern, die zum nahen Spielplatz möchten, nicht verfügbar.

Die Hamburger Morgenpost suchte bei ihrer Berichterstattung auf ihre Art, Haltung zu beweisen. Die bekanntermaßen links positionierte Zeitung war bemüht, das Mammut-Barbecue von Öjendorf großmütig zu erklären, besser: zu entschuldigen.

Anlass für das ungewöhnliche Feuer-Fest sei der Georgstag am 6. Mai gewesen – „der Gedenktag eines frühchristlichen Märtyrers aus Kappadokien“. Er markiere „die Grenze zwischen Winter und Sommer und gilt auf der Balkanhalbinsel und der Türkei als einer der wichtigsten Feiertage“.

20 Peterwagen im Einsatz

Immerhin berichtete das Boulevardblatt aber darüber, dass das zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte von Zeugen über die überdimensionierten Feuerstellen dieses Mal sehr zeitig informiert worden ist. Die Behörde, die wohl größere Auseinandersetzungen befürchtete, schickte nicht nur zivile Mitarbeiter zum Ort des Geschehens, sondern ließ sogleich auch die Polizei anrücken. Doch mit ein paar wenigen Polizisten war es nicht getan.

Die vielfältige Schar von Grillern zeigte sich wenig einsichtig und war stundenlang nicht bereit, das ungewöhnliche Grill-Event zu beenden. „Die Situation habe sich emotional aufgeheizt“, erklärte hernach eine Polizeisprecherin. Eine höfliche Umschreibung für langanhaltende, lautstarke Auseinandersetzungen.

Immer mehr Peterwagen aus verschiedenen Bezirken Hamburgs mussten herbei gerufen werden, um wenigstens annähernd Herr der Lage zu werden. Wegen der akuten Brandgefahr rückte auch die Feuerwehr mit Blaulicht an, die allerdings erst später daran gehen konnte, die Feuerstellen abzulöschen.

Lange wollte die bunte Gruppe von Feiernden nicht weichen. Erst als 20 Streifenwagen eingetroffen waren, zeigten die Barbecue-Aktivisten schließlich Einsicht und erklärten sich am Nachmittag bereit, das Parkareal zu verlassen. Anwohner fürchten freilich, dass sich solche gemeingefährlichen Feuer bald wiederholen könnten.

Das Wort „Zigeuner“ ist aus den Medien verbannt

Eine einzige Hamburger Zeitung, das Abendblatt, erwähnte in seinem Bericht – allerdings nur nebenbei –, dass es Roma waren, die die Hamburger Grillkultur auf ungewöhnliche Weise bereichern wollten. Dass Sinti und Roma sich privat gern als „Zigeuner“ bezeichnen, wagt heutzutage ohnehin keine Zeitung mehr zu schreiben.

Zuletzt räumte der STERN in einem Bericht von 2015 ein, dass „viele Zigeuner in Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, der Slowakei und anderen Ländern in Europa mit Stolz die Bezeichnung verwenden“. Solche Tatsachen zu erwähnen, verbietet heutzutage die Political Correctness.

