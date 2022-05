Von KEWIL | Am Montag war der indische Premierminister Narendra Modi in Berlin, und unsere gleichgeschaltete Presse, die angeblich in ihrer Freiheit schlimm bedroht ist, in Wahrheit aber das ganze Jahr einseitige Lügen verbreitet, schweigt darüber, so gut es geht.

Modi (71) ist seit 2014 der nationalistische, amtierende Premier von Indien und dort sehr beliebt. Und Indien ist immerhin mit 1,4 Milliarden Einwohnern zumindest der zweitgrößte Staat dieser Erde. Aber Modi hat nicht Pfötchen gegeben.

Modi hielt zunächst eine Rede vor ein paar tausend begeisterten Indern in Berlin über das wirtschaftlich immer stärker werdende Heimatland, sang mit einem kleinen Jungen ein patriotisches indisches Lied, und dann fuhr er zu Scholz und nahm dort zehn Milliarden Euro bis 2030 für „Klimaschutz und den Ausbau Erneuerbarer Energien“ von Germoney entgegen. Dafür sollte Modi idealerweise die Seiten wechseln, Putin verdammen und Indien mit den Kriegstreibern in Berlin vereinen. Aber genau das tat der indische Premier nicht.

Indien bezieht weiter Öl aus Russland, hat die Quote sogar erhöht, findet, dass der Ukraine-Krieg keine Gewinner, sondern nur Verlierer hervorbringen werde, und besonders Entwicklungsländer würden unter den Folgen wie Preissteigerungen und Lieferengpässen leiden. Den Namen Putin erwähnte er gar nicht.

Denn Indien ist ein alter Freund Russlands seit Sowjetzeiten, bezieht dort auch gerne Waffen und sieht keinen Grund, die Russen zu verraten. Außerdem gehört Indien zu den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) und hat sich beim Thema Ukraine bisher neutral verhalten, keinen Sanktionen und Verurteilungen zugestimmt.

Und es sieht nicht so aus, dass sich daran was ändert. Und dies ist auch der Grund, dass sich unsere Medien wie gewohnt auf die neuesten Lügen aus der Ukraine gestürzt haben und Narendra Modis Besuch in Berlin und Indien so gut es ging mit kurzen Artikeln und Schweigen abstraften. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass nicht die ganze Welt nach der deutschen und amerikanischen Pfeife tanzt.

Like