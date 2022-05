Von PETER WÜRDIG | Bundeskanzler Olaf Scholz hat uns erklärt, dass die Preise für Energie leider wegen des Krieges in der Ukraine gestiegen sind. Ja, da haben wir ja eine richtige Inflation. Wenn unser Kanzler uns das erklärt, dann muss das ja wohl stimmen.

Und tatsächlich: da sind die Anlagen, die uns preiswert mit Energie versorgt haben, also Kraftwerke für Braunkohle und Kernenergie, zerstört worden. Und dann musste man ja vermehrt auf die Verteuerbaren Erneuerbaren umsteigen, und die sind ja nun leider mal kräftig teurer: also bei Biogas hat man den Preisfaktor fünf (also eine Inflation von 500 Prozent), Wind und Solar sind „nur“ um den Faktor drei bis vier teurer, aber das ist dann ja Wackelstrom, und die Lücken muss man dann mit Gas füllen. Und was das dann am Ende kosten wird, wenn LNG-Gas per Schiff importiert wird, das weiß noch keiner.

Teuerung ist hausgemacht

Also, die preiswerten Kraftwerke wurden in großem Stil zerstört, das erklärt die Teuerung. Aber eine genauere Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, das waren ja gar nicht die Raketen vom Putin, nein, diese Anlagen wurden von der Ampel zerstört (und auch von Merkel, die vorher schon damit beschäftigt war). Also ist die Teuerung doch nicht eine Folge des Krieges, sie ist hausgemacht. Man darf also nicht alle Äußerungen unseres Kanzlers ganz wörtlich nehmen.

Angesichts der Teuerung hat sich unsere Regierung nun gesagt: dann müssen wir die Bürger entlasten, und schließlich ein Maßnahmenpaket beschlossen, unter anderem ein Neun Euro-Ticket, usw. Also, das ist doch toll, dass wir eine so fürsorgliche Regierung haben, die sich so liebevoll um die Sorgen der Bürger kümmert. Und wer bezahlt diese Entlastungen?

Wäre eine wirkliche Entlastung überhaupt möglich?

Der Staat. Der Staat hat aber kein Geld, es sei denn, er hätte es vorher den Bürgern abgenommen. Also bezahlen die, die entlastet werden sollen, die Entlastungen selbst, das Ganze ist also so eine Art Selbstbefriedigungs-Entlastung. Da fragt man sich, ob das wirklich Spaß macht oder ob die Bürger sich nicht doch verkackeiert vorkommen werden?

Aber wäre denn eine wirkliche Entlastung überhaupt möglich? Ja, natürlich, man müsste nur an die Ursache der Teuerung herangehen. Das hieße also, dass man die Anlagen, die preiswerte Energie liefern können, wieder aufbaut oder wenigstens länger betreibt. Und auf der anderen Seite müsste man an die opulenten Vergünstigungen der Betreiber der Verteuerbaren herangehen und da kräftig kürzen und dann wieder das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft einführen.

Aber da traut sich unsere Regierung nicht ran. Diese Betreiber sind die Besitzer der Flächen des Landes, es hat sich da geradezu eine mafiöse Struktur entwickelt, die den Staat fest im Griff hat, die sich die Taschen füllt mit einer Umverteilung von unten nach oben. Dem einfachen Volk erzählt man dann, dass das alles notwendig sei, weil es sonst schlechtes Wetter geben könnte – dafür müssen wir jetzt eben bezahlen.

PI-NEWS-Autor Peter Würdig, Jahrgang 1937, ist Abgeordneter im Samtgemeinderat Land Hadeln (bei Cuxhaven). Er hat das Studium der Physik an der TU Berlin mit Abschluss Diplom-Ingenieur beendet und engagiert sich in der AfD in Landes- und Bundesfachausschuss für die Gestaltung des Parteiprogramms im Bereich Energie- und Klimapolitik. Würdig leitet ein Unternehmen, das sich mit Programmen für die medizinische Statistik und die krankenhausversorgende Apotheke beschäftigt. Aktuelles dazu erfährt man auf seiner Facebook-Seite.

