Von KEWIL | Jeder, der schon einmal im Theater war, erkennt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj (44) bei seinen Auftritten vor der Kamera schnell als Sprechpuppe und Marionette, die an bestimmten Fäden hängt. Und in der Tat ist Präsident Selenskyj (Selenski, Zelensky) gelernter Schauspieler und war vor seiner Wahl zum Staatsoberhaupt ein populärer Clown und Komiker. Die Frage ist, an welchen Fäden hängt der Präsident?

Neben anfänglichen Unsicherheiten fiel auch auf, dass Selenski noch Anfang April an einem Tag für Krieg und am anderen Tag für Verhandlungen mit den Russen war. Und er wirkte manchmal etwas ängstlich. Selenski selbst hat nie rechtsextreme Ansichten geäußert. Aber: Wer zieht ihn an den Fäden, vor wem hat er Angst? Ein Interview bestätigt unsere Vermutungen:

Warum hat Zelensky eine Kehrtwende zum Nationalismus vollzogen, obwohl die Menschen hofften, dass er eine Politik der Versöhnung verfolgen würde? Wie viele Analytiker glauben, liegt dies daran, dass Radikale, obwohl sie die Minderheit der ukrainischen Bevölkerung darstellen, nicht zögern, Gewalt gegen Politiker, Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Medienmitarbeiter usw. anzuwenden – mit anderen Worten, sie sind einfach gut darin, die Gesellschaft, einschließlich der Träger der öffentlichen Gewalt, einzuschüchtern.

Propagandisten mögen das Mantra “Zelensky ist ein Jude, also kann er kein Nazi sein” so oft wiederholen, wie sie wollen, aber die Wahrheit ist, dass Radikale den politischen Prozess in der Ukraine durch Gewalt gegen diejenigen kontrollieren, die es wagen, sich ihren nationalistischen und suprematistischen Agenden entgegenzustellen.

Der Fall von Anatoliy Shariy – einem der populärsten Blogger in der Ukraine, der im Exil lebt – ist ein gutes Beispiel, um dies zu veranschaulichen. Nicht nur, dass er und seine Familienmitglieder ständig Morddrohungen erhalten, Radikale schüchtern auch ständig die Aktivisten seiner Partei ein (die im März 2022 von Zelensky verboten wurde), schlagen und demütigen sie. Die ukrainischen Radikalen nennen dies “politische Safari”.

Sagt die ukrainische Wissenschaftlerin Olga Baysha in einem höchst aufschlussreichen, langen Interview auf Grayzone, in dem noch viel mehr mehr zur Sprache kommt. Wer den nationalistischen Kurs der rechten Radikalen kritisiert, muss nicht nur mit Überfall und Schlägen rechnen, sondern auch mit Mord. (Genau diese rechten, supranationalen Radikalinskis, die die ukrainische Politik terrorisieren, meint übrigens Putin mit seinen „Nazis“.)

Das Interview, das noch weiteren interessanten Stoff zur Ukraine enthält, wurde hier von den Nachdenkseiten übersetzt: Der wahre Zelensky! Wir werden es in folgenden Beiträgen nochmals zitieren.

