Von KEWIL | Die berüchtigte RAF-Terroristin Inge Viett (78) ist gestorben. Das kann man in der Presse gerne erwähnen, aber was die beiden Kommunistenblätter Neues Deutschland und Junge Welt zum Tod dieser Verbrecherin bringen, ist schräg wie immer:

Die Jah­re in der DDR hat Inge Viett als die erfül­lends­ten ihres Lebens bezeich­net – ohne das Pro­vin­zi­el­le, das in Tei­len denun­zia­to­ri­sche Kli­ma und Demo­kra­tie­de­fi­zi­te klein­zu­re­den. Zugleich schmerz­te es sie, wie gering vie­le Bür­ger der DDR deren Errun­gen­schaf­ten und Wer­te wie Anti­fa­schis­mus und Soli­da­ri­tät schätzten… (Neues Deutschland)

Und die Junge Welt über diese rote RAF-Terroristin:

Der Typus, der sich als »Linker« an der Entwertung des Sozialismus in der DDR beteiligte, war ihr zutiefst zuwider. Sie verteidigte den ersten sozialistischen Staat mit kritischen Argumenten, meinte aber auch: »Nur wer dort gelebt hat, kann begreifen, was zerstört wurde.«

Gerade angesichts des Krieges in der Ukraine möchte PI-NEWS darauf hinweisen, dass uns mit dem Kommunismus nach wie vor nichts verbindet. Wenn wir linke Blätter wie die Junge Welt zitieren, geht es nur um glaubhafte kritische Artikel mit Inhalten pro Russland contra Ukraine in diesem Konflikt, aber niemals um eine sozialistische Weltordnung und den Sieg der kommunistischen Massenmörder-Religion gegen den Kapitalismus als Wirtschaftssystem. PI-NEWS schrieb unter anderem 2011 über Inge Viett:

Schwere Kindheit, Stripperin in St. Pauli, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, die 34 Menschen auf dem Gewissen hat. Sie selbst übte sich in Geiselnahmen, Gefangenbefreiungen und dergleichen. 1976 floh sie mit Hilfe der Stasi aus der Haftanstalt in die DDR: 1981 schoss sie in Paris einen französischen Polizisten zum Krüppel, er starb 2000 mit 54 Jahren an den Folgen. 1982 half die Stasi ihr erneut, in der DDR unterzutauchen und verschaffte ihr dort Jobs und wechselnde Identitäten.

Dabei bleibt’s!

Like