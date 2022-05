Von KEWIL | In einem Interview mit dem Corriere della Sera gab Papst Franziskus, der nach Moskau reisen will, zu bedenken, dass vielleicht „das Bellen der Nato an Russlands Tür“ Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg gebracht haben könnte. Darauf gab es einen deutschen Shitstorm, Paul Rotzheimer Ronzheimer von BILD rief gleich rotzig zum Kirchenaustritt auf:

„Kirche ist Riesen-Enttäuschung. Als Russen Kyiv einkesseln wollten, hatte der Papst zuviel Angst, in die Stadt zu kommen. Jetzt will er Putin zuerst treffen, gibt der NATO eine Mitschuld am Krieg. Die evangelische Kirche warnt derweil vor Waffenlieferungen. Bleibt nur ein Austritt.“

Auch CDU-Unsympath Norbert Röttgen reagierte in BILD empört: „Wenn der Papst sich auf das Feld der Politik begibt, ist er nicht unfehlbar.“ Aber der ehrgeizige Röttgen, der nichts ist und wird, obwohl er von sich als Kanzler träumt, ist natürlich unfehlbar.

Selbstverständlich meldete sich auch die alte FDP-Kampfdrohne Marie-Agnes Strack-Zimmermann (64) und erklärte: „Erst heuchelt Putin Frömmigkeit mit Kerze in der Hand in der russisch-orthodoxen Osternacht, jetzt steht ihm auch noch der Vatikan bei. Bravo. Der liebe Gott schaut fassungslos auf die Erde, während die Menschen in der Ukraine sterben“. Die angeblich katholische Amazone weiß nämlich haarscharf, was im lieben Gott vor sich geht.

Es gibt noch eine Menge anderer Kriegstreiber, die die heilige NATO anbeten und den Papst für diesen kleinen Satz angreifen, hören wir zum Schluss, was der österreichischen BILD, also der „Kronenzeitung“, zum Papst einfällt:

Lieber Papst, da hat gewiss nicht der Heiland aus Ihnen gesprochen. Sondern der Argentinier, der die „Yankees“ (Amis) als wichtigstes Mitglied der NATO nicht mag. Lieber Papst, die NATO bellt nicht, sondern schützt uns. Je mehr NATO, desto sicherer sind wir. Lieber Papst, hören Sie zu politisieren auf. Denn Ihr Ressort ist das Beten. Also beten Sie. Meinetwegen auch für Putin, das „irregeleitete“ Schaf. Schaden kann’s jedenfalls nicht. Zum Unterschied vom Politisieren. Die Kronenzeitung betet natürlich auch zum ukrainischen Clown Selenskyj – und ach ja, Österreich ist doch angeblich neutral? Aber dort wünschen eben auch alle Putin in die Hölle. Und den Papst jetzt auch, weil er das Gebell der NATO gehört hat?

