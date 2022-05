Von PETER BARTELS | Putin … Papst … Matussek … Schuler: Dreimal WELTWOCHE – dreimal Weltklasse!! Solche Storys gibt’s heute nur noch in der Schweiz, dem neuen „Westen“ Deutschlands. Vergessen Sie NZZ, FAZ, WELT, ZEIT, vor allem Kriegstreiber BILD. PI-NEWS gibt sich die Ehre …

Der Reihe nach: Peter Hänseler, WELTWOCHE-Redaktor, schreibt: „Im Vorfeld zur 9.-Mai-Rede Präsident Putins wurde prognostiziert, dass Putin den Sieg verkünden … der Ukraine den Krieg erklären … die Generalmobilmachung ausrufen würde … Da die russische Armee bereits am Ende sei durch die Unzahl Gefallener in den eigenen Reihen. Erwartet wurde eine Brandrede à la Adolf Hitler … Die Rede von Putin kam dann anders heraus, als sich das der Westen wohl gewünscht hatte. Präsident Putin bedankte sich bei den amerikanischen und britischen Soldaten sowie bei den Résistance-Kämpfern in Frankreich und den Partisanen Chinas für ihren grossen Beitrag im Kampf gegen Nazideutschland.“

Dann seufzt der Redaktor von WELTWOCHE-Chef Roger Köppel: „Selbstverständlich wurde dieser Teil der Rede Präsident Putins im heutigen Leitartikel der NZZ verschwiegen – kein Wort über dieses Zeichen des Respekts Russlands gegenüber den westlichen Alliierten während des Zweiten Weltkriegs auch in schwierigen Zeiten“.

Und seufzt weiter: „Die NZZ schreibt, dass Präsident Putin verbissen gesprochen habe.“ Und entlarvt sogleich die Lüge, wie weltweit mit ihm Millionen: „Er sprach keinesfalls verbissen, sondern äusserst ruhig, souverän, kurz, wie ein Mann, der daran ist, seine Aufgabe zu erfüllen – möglicherweise hörte der Moskau-Korrespondent der NZZ eine andere Rede.“ Und tritt der NZZ süffisant in die Lügel-Leiste: „Präsident Putin sah gesund aus für einen Mann, der nach westlicher Propaganda von Krebs oder Parkinson gezeichnet sein soll. Der knapp 70-jährige Vielarbeiter machte einen sehr gesunden Eindruck. Ein Vergleich mit Präsident Biden erübrigt sich.“

Russland? „In sechs Wochen besiegt“…

Schließlich sorgenvoll: „Die westliche Propaganda hat einen Punkt erreicht, wo sie für den Westen selber gefährlich werden könnte … Von Tag eins an wurde die russische Armee als unprofessioneller, unmotivierter und erfolgloser sowie mordender Haufen beschrieben – und es wird propagiert, dass die Ukraine gegen die Russen gewinnen werde. Das nimmt in Deutschland groteske Züge an … Falls sich Westeuropa weiter (so) hochjubelt … (womöglich) … Truppen in die Ukraine (schickt), wäre (das) katastrophal. Man erinnert sich an 1941, als die Nazis davon ausgingen, Russland wäre in sechs Wochen besiegt, man müsse lediglich die Tür Russlands auftreten, und alles würde in sich zusammenfallen.“

Zum Schluss schenkt Peter Hänseler den WELTWOCHE-Lesern einen herrlich (bitteren) West-Witz in Sachen Russophobie: „Ein Mann sitzt zur Mittagszeit auf einer Bank im Zoo von London und trinkt ein Bierchen. Plötzlich sieht er, wie ein kleines Mädchen ins Krokodil-Gehege fällt. Mutig springt er ins Gehege und rettet das Mädchen vor dem sicheren Tod. Ein Zoobesucher lobt den Mann: «Ihre mutige Aktion spricht für Sie als englischer Gentleman.» Darauf der Retter: «Oh, ich bin Russe.» Am nächsten Tag ist folgende Schlagzeile in den englischen Zeitungen zu lesen: «Betrunkener Russe stiehlt einem Krokodil das Mittagessen».

„Bellen vor der Tür Russlands“

Dann Matthias Matussek, ebenda in der WELTWOCHE: Matussek, „gestern“ Großfürst des deutschen Feuilletons (SPIEGEL, WELT etc.), heute Bestseller-Autor („Vaterlose Gesellschaft“): „Ich habe an Papst Franziskus bisher kaum ein gutes Haar gelassen. Zu erratisch seine Predigten, zu zeitgeistig seine Enzykliken, und mit seiner Basisbefragung des Kirchenvolkes zur Sexualmoral kam er mir vor wie ein Oberkellner, der die Menü-Wünsche der Moderne bedient, und nicht wie ein Kirchenlehrer, der die Fundamente des Glaubens sichert. Seit einiger Zeit allerdings schwimmt er bewundernswert gegen den Strom … Zunächst hat er sich gegen die Versuche der deutschen katholischen Kirche gestellt, auf einem sogenannten «synodalen Weg» mit Aufhebung des Zölibats und Priesterinnen den Protestantismus nachzuäffen …Nun hat er sich in der Vatikan-Zeitung Corriere della Sera kritisch über die Nato geäussert und über den Krieg in der Ukraine. Franziskus nannte die der Ukraine in Aussicht gestellte Nato-Mitgliedschaft ein «Bellen vor der Tür Russlands».

Matussek weiter: „Während also alle Welt, besonders die deutsche, den blutigen und tragischen Krieg in Gut und Böse aufteilt, als handle es sich um ein Bambi-Malbuch, erkannte Franziskus die Gefahr für den Weltfrieden, der auch von den USA und mit ihr der Nato ausgeht in ihrem ukrainischen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Er könne nicht sagen, ob die Wut Putins gegenüber der Ukraine provoziert wurde, aber «ich vermute, dass sie vielleicht durch die Haltung des Westens erleichtert wurde».

Und weiter: „Ich vermute, als einstiger Lateinamerika-Korrespondent, dass die Reserve des Argentiniers Franziskus gegenüber den USA und ihren rücksichtslosen Planspielen die ist, die ich bei den meisten Gesprächspartnern auf dem leidgeprüften südamerikanische Kontinent angetroffen habe – die westliche Supermacht hat dort Regierungen abgesetzt und eingesetzt und jeden dienstbaren Putschisten gestützt nach der Devise «Er ist ein Hurensohn, aber er ist unser Hurensohn».

Matussek zuguterletzt: „Gerade war eine Delegation der US-Demokraten in Kiew. Ihr vielsagendes Fazit: «Wir werden diesen Krieg gewinnen.» …Franziskus also nimmt das westliche Geschwafel von Demokratie und Freiheit als das, was es ist: als vernebelndes Geschwafel einer Supermacht mit dem Risiko eines Weltenbrandes.“

„Feldmarschall Anton Hofreiter“

Und schließlich Ralf Schuler, gestern gelernter DDR-Bürger (Glühbirnen oder so), heute Chef der Parlamentsredaktion von BILD (nicht alle heißen bei Springer Rotzheimer, sind Kriegstreiber). In der WELTWOCHE schreibt Schuler, was er in der Rotzheimer-BILD offenbar sooo nicht mehr darf. Und das macht er göttlich:

„Ham se gedient?„ Selbst das sonst so nüchterne Portal abgeordnetenwatch.de konnte sich die alte Kommiss-Frage an den grünen Putin-Shooter Toni Hofreiter (52) nicht verkneifen.Geantwortet hat er noch nicht, und die offizielle Vita gibt darüber nichts her. Fakt ist, dass Feldmarschall Anton «Haubitze» Hofreiter in diesen Tagen in nahezu allen Waffengattungen zu Hochform aufläuft, als hätte er sein Lebtag in Gefechtsständen und an Kartentischen verbracht. Im Talk mit Markus Lanz liess Hofreiter unlängst wissen, dass Polen über «PT91, das sind kampfwert-gesteigerte T72» verfüge. Der Infanteristen-Besatz des Kampfpanzers «Marder» war ihm ebenso präsent wie die «12,7-mm-Projektile» des schweren Schützengewehrs G82…

Eine erstaunliche intellektuelle Aufrüstung für jemanden, den man sich im Biologie-Studium mit Herbarisier-Trommel und Brennglas bewaffnet auf der Jagd nach Inka-Lilien in den Anden vorstellen darf. Jedenfalls ist aus dem sensiblen Tusche-Zeichner bedrohter Alpenpflanzen nach einer Ukraine-Reise der deutsche Donald Rumsfeld («Das Fehlen von Beweisen ist kein Beweis für das Fehlen von Massenvernichtungswaffen.») der Grünen geworden, dem bei der Waffen-Acquise gegen Putin kein Bunkerbrecher zu schwer zu sein scheint. Und wie erklärt sich die grimmige Frühjahrs-Offensive des Langhaar-Bayern («Haarschnitt verbessern!», hätte unser Hauptfeld damals gebrüllt …)? Am ehesten mit dem ungebremsten Allzweck-Moralismus der Grünen gegen jedwedes Übel der Welt. Wer schon das Weltklima anhalten und sämtliche Arten am Sterben hindern will, der sollte es mit einem Putin nicht aufnehmen? Wäre doch gelacht!“

Der alte weiße Mann befindet: Drei Journalisten-Leckerlis der besonderen, der schweizerischen Art! Dreimal „Pulitzer“!! Für Peter Hänseler, Matthias Matussek uuund Ralf Schuler. Noch ist die Freiheit nicht verloren …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur.

