Von PETER BARTELS | Johannes Boie (38), das Cheflein von Paul Rotzheimer, dem größten deutschen Kriegstreiber aller Zeiten, hat einen Kommentar gekräht: „Die russische Flagge ist … die Flagge von Feiglingen, Mördern, Folterern und Vergewaltigern.“

Gottchen, so viel Sexpower hat sich unsereiner dann doch nicht mehr zugetraut: “Vergewaltiger?“ Je nun; der alte weiße Mann hat die russische Fahne mit dem schönen Zaren-Adler neben dem Maibaum und der ebenfalls schönen und tapferen Ungarn-Fahne gehisst … Hintergrund des Zwergen-Aufstands um die ukrainische Fahne beim Kriegstreiber, dem neuen deutschen „Stürmer“ BILD („Keine Angst vor Atomkrieg gegen Russland“): Irgendeine Pfeife im Berliner Senat hatte anlässlich des Gedenkens an die „Deutsche Kapitulation“ am 8. Mai jedwede Fahne verboten … Die Polizei hielt sich, folgsam wie schon lange vor dem „Hauptmann von Köpenick“, natürlich daran. Und so jammerte das BILD-Cheflein prompt in der Montags-Ausgabe: „Bilder vom Sonntag zeigen, wie deutsche Polizisten tatsächlich Menschen die ukrainische Flagge entreißen“…

Donner und Doria!! Und so kreischte das Männlein, das wirklich so aussieht, wie es heißt („Junge“ … „Knabe“ … „Bote“ …) gleich in der Überschrift: „Blau-Gelb hissen statt verbieten!“. Dann: „Das eine Land greift an, das andere verteidigt sich. Und der Senat der deutschen Hauptstadt Berlin bestraft beide, setzt sie gleich. Eine bodenlose Ungerechtigkeit! Um „das würdevolle Gedenken an 15 Gedenkstätten und Mahnmalen“ zu schützen, seien sowohl russische als auch ukrainische Flaggen am 8. und 9. Mai verboten, teilt die Polizei mit. An den beiden Tagen wird traditionell dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung Europas von den Nazis gedacht.“

His Masters Eumel für Döpfereien …

Johannes Boie, zwei Jahre his Masters Eumel für allerlei Döpfereien, bevor er via WamS über Nacht BILD machen musste, kann’s noch besser: „Die ukrainische Flagge ist die Flagge der ermordeten Alten, der gefolterten Zivilisten, der vergewaltigten Frauen, Kinder, Männer, der geflohenen Familien, und vor allem der tapferen Kämpfer für die Freiheit. Die russische Flagge ist in diesen Wochen auch die Flagge von Feiglingen, Mördern, Folterern und Vergewaltigern. Wie blind, wie verrückt muss man sein, um diese beiden gleichzusetzen? Berlin hätte Blau-Gelb hissen müssen – nicht verbieten!“

Die Ukraine-Flagge also flattert den „tapferen Kämpfern für die Freiheit“ voran. Natürlich weiß das BILD-Kerlchen, dass die tapfersten „Kämpfer“ des Präsidenten-Clowns und Großmauls Selenskyj im Regiment Asow seit Jahren im Donbass foltern, vergewaltigen, kreuzigen, sich feige hinter „menschlichen Schutzschilden“ in Schulen, Krankenhäusern oder Fabriken verstecken… Dass diese „Fremdenlegion“ zu 25 Prozent aus „arbeitslosen“ IS-Terroristen und deutschen Idiotisten besteht. Er weiß das alles, aber er schnappatmet: „Bilder vom Sonntag zeigen, wie deutsche Polizisten tatsächlich Menschen die ukrainische Flagge entreißen… in einer Zeit, in der unter dieser Flagge auch unsere Freiheit verteidigt wird. Was für eine Peinlichkeit, was für eine Schande vor den Augen der Weltöffentlichkeit.“

„Unsere“ Freiheit? Die Freiheit der Sesselfurzer und Kasino-Kriegstreiber, die „uns“ für „ihre“ Freiheit frieren, mit Kerzen kochen, „notfalls“ im Atom-Blitz verdampfen lassen wollen? Je nun: Früher wurde unsere Freiheit von einem SPD-Motorradfahrer am Hindukusch verteidigt: Kriegsziel nach 20 Jahren und 200 Milliarden Mäusen voll erreicht – die Frauen dürfen wieder Burka tragen, müssen nicht mehr in die Schule gehen. Und der Mohn blüht wie nie. Nicht mal die tapfere Schwuchtel Rotzheimer konnte die Taliban umdrehen … Also verteidigt das BILD-Cheflein „unsere Freiheit“ jetzt in den (nicht mehr wogenden) Weizenfeldern der Ukraine …

Putins blanke Brust im Reichstag …

Unsereiner war einst ein „Kalter Krieger“: Nieder mit den Sowjets, weg mit den Gulags, dem antikapitalistischen Schutzwall der DDR-Vasallen … Freiheit für Polen, Ungarn, Tschechen, Slowaken. Weg mit dem „Hammer und Sichel“. Aber dann kam tatsächlich der Sowjet-Schleifer Gorbatschow, der Suffkopp Jelzin, endlich der Schiller- und Goethe-Freund Putin. Und der wollte Russland, die größte Atommacht der Erde, tatsächlich zurück ins Haus Europas führen. Wer’s nicht (mehr) weiß, der höre sich seine große Rede im Deutschen Bundestag vom 25. September 2001 nochmal an, die PI-NEWS-Autor KEWIL aus der Mottenkiste der Geschichte gerettet hat. Und er staune über den frenetischen (stehenden) Applaus der deutschen(!!) Abgeordneten.

Endlich Frieden in Europa? Endlich ein neues Goldenes Zeitalter!?! Es wäre zu schön gewesen. Aber leider entdeckten die US-Leichenfledderer, wie der Drogen-Sohn von Präsident Teleprompter, den Reichtum der Ukraine, den von US-Agenten längst instrumentalisierten Maidan. Und die spendablen, ukrainischen Oligarchen … Und dann legten die Kriegstreiber von BILD los … Und die blanke Brust von Putin im Deutschen Reichstag war vergessen …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

Like