Deutschland und deutsche Politiker aller Parteien zu beleidigen, scheint der Arbeitsstil des ukrainischen Botschafters in Berlin, Andrij Melnyk, zu sein (PI-NEWS berichtete). Jetzt hat er es wieder getan: Melnyk nannte Ex-Bundeskanzler Schröder in einem Interview mit der BILD am SONNTAG einen „Fremdkörper in der deutschen Gesellschaft“.

Dem AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla unterstellte er per Twitter, dem „Kriegsverbrecher Putin“ den Rücken zu stärken und Kanzler Scholz wurde laut BILD von Melnyk als „Feigling“ bezeichnet.

„Es ist unglaublich, mit welcher Dreistigkeit sich der ukrainische Botschafter immer wieder ungefragt in innerdeutsche Angelegenheiten mischt“, sagt der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban: „Ganz davon abgesehen, dass es nicht die Aufgabe eines Botschafters ist, die Regierung des Landes zu beleidigen, das hunderttausende Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen hat und auch weiterhin aufnimmt. Herr Melnyk ist unverschämt, undankbar und undiplomatisch. Die Bundesregierung sollte ihn deshalb ausweisen und zur unerwünschten Person in Deutschland erklären.“

Urban weiter: „Die AfD verurteilt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Waffenlieferungen an diese ukrainische Regierung lehnen wir jedoch ab. Frieden kann nur auf diplomatischer Ebene geschaffen werden. Die Äußerungen Melnyks lassen jedoch den Schluss zu, dass er wenig Interesse an einer schnellen Friedenslösung hat.“

