Von WOLFGANG HÜBNER | Verfolgt man die Berichterstattung in den Medien und Äußerungen in der Berliner Politik, dann rücken nach den umfassenden Wirtschafts- und Kultursanktionen gegen Russland auch solche gegen China näher. Denn wenn die USA, Deutschlands mächtigster „Verbündeter“, die Konfrontation gegen Russland und China weiter zuspitzt, wird ihrem wichtigsten Stützpunkt und Vasallen in Europa kaum eine Wahl bleiben, sich dieser Politik der Konfrontation anzuschließen. Zumal es ja in der Ampelkoalition genug Kräfte für den Kurs einer aggressiven Politik gegen die beiden östlichen Riesenreiche gibt. Kann man alles machen. Aber es sollte auch Klarheit darüber herrschen, welchen wirtschaftlichen Preis das kosten wird und wer ihn bezahlen wird.

Gerade ist viel die Rede von „Tankrabatt“, „Klimageld“ oder „Energiekostenzuschüsse“. Im Erfinden von wohlklingenden, irgendwie sozial klingenden Begriffen sind Politiker und die ihnen zuarbeitenden Denkfabriken um keine Neuerung verlegen. Nur handelt es sich dabei um irreführende Nebelkerzen, die dem Massenpublikum den Eindruck vermitteln sollen, Inflation, Sanktionsfolgen und die ideologische Klimapolitik seien eigentlich gar nicht so schlimm, weil vom Staat, wenngleich mit bürokratischem Aufwand, erträglich zu gestalten. Doch erträglich sind die umfassenden Kostensteigerungen für die überwältigende Mehrheit der Deutschen keineswegs im Hinblick auf deren bisheriges Lebensstandard-Niveau.

Um das festzustellen, reicht ein einziger aufmerksam registrierter Großeinkauf im bisher besuchten Supermarkt. Bisher deshalb, weil nicht ohne Grund viele Konsumenten zu Billigmärkten wechseln, die jedoch auch teurer werden. Und die Zahl derer, die sich bislang Biomärkte leisten wollen und können, geht bereits merklich zurück. Das ist eine Entwicklung, die gerade erst begonnen hat, aber drastische Folgen auch für die Produktion von Lebensmitteln und Verbrauchsgütern haben wird. Es gibt selbstverständlich eine Bevölkerungsminorität in Deutschland, die davon nicht oder kaum betroffen ist, weil sie schlichtweg über genügend Einkommen und Rücklagen verfügt, um Kostensteigerungen ohne Verlust an Kaufkraft und Lebensqualität zu verkraften.

Genau zwischen dieser noch recht zahlreichen Minderheit und der großen Mehrheit verläuft die unsichtbare Frontlinie eines nicht neuen, aber verschärften Klassenkampfes. Die systemtreuen Medien werden alles tun, um diesen zu vertuschen oder zumindest als erträglich zu schildern. Es kursieren deshalb schon allerlei Ratschläge, wie es sich auch mit steigender Inflation gut leben lässt, dass fürs Radfahren kein Benzin gebraucht wird, ein Pullover in der minderbeheizten Wohnung kein Menschenrecht verletzt oder reduzierte Essgewohnheiten noch himmelweit von Hungersnöten in Afrika entfernt ist. Es ist eine spannende Frage, wie lange es gelingen wird, diesen neuen Klassenkampf nicht zu einer Gefährdung der Systemstabilität eskalieren zu lassen.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

