Von PETER BARTELS | Brüderchen Uwe war mal wieder schlauer als unsereiner (obwohl er zehn Jahre jünger ist): „Uns Uwe“ wurde schon zum „Eichhörnchen“, als es „Innenministerin“ Faeser, die linkste aller linken Sozi-Susen, noch nicht mal gab: Er hortete Konserven, Knäckebrot, Kompressor …

Je nun, Uwe gehört nun mal nicht zum Tal der intellektuellen Ahnungslosen der Studentenstadt Göttingen – IT-Injeniör Uwe gehört nebenan auf’m Dorf zur kleinen radikalen Minderheit des Gesunden Menschenverstands. Und lachte sich jetzt ins homerische Fäustchen, als er am Montag bei Tichys Einblick diese Schlagzeile las: „Innenministerin fordert auf, Notvorräte anzulegen!“ Autor Steffen Meltzer präzisiert da staunend: „Wie sich die Zeiten ändern: Noch vor Kurzem galt, wer Notvorräte anlegte, als Fall für den Verfassungsschutz – als „Prepper“, der dem Staat misstraut und das Schlimmste fürchtet. Jetzt fordert Innenministerin Nancy Faeser zum Preppern auf.“

Der Weise folgert leise: „Wenn dramatische Entwicklungen eintreten können, dann ist jeder klug beraten, sich reichlich mit Vorräten einzudecken … Der Krieg in der Ukraine zeigt uns allen auf, wie schnell Katastrophen entstehen und bleiben. Putins Kriegskasse ist prall gefüllt und die Staatsverschuldung Russlands im Vergleich mit westlichen Ländern sehr gering. Das lässt auf einen langen Atem schließen … Zumal sich Deutschland betreffs Erdgas- und Energieversorgung in eine politische und ökonomische Abhängigkeit selbst hineinmanövriert hat. Drohte bereits vor dem Ukrainekonflikt eine Überlastung des Stromnetzes, ist in der gegenwärtigen Lage erst recht Gefahr im Verzug. Da die Rufe nach einem direkten Eingreifen der Nato immer lauter werden, können wir alle sehr viel schneller mit Stromausfällen und Versorgungsengpässen betroffen werden, wie wir uns das vielleicht vorstellen möchten“ …

Die „Uwes mit dem Gesunden Menschenverstand“ haben es sich lange vorher vorgestellt, im Gegensatz zu unsereinem: „Gut hat es der, der sich auf einen Ausfall der Wärme- und Stromversorgung vorbereitet hat. Der Handel hält für jeden eine Reihe von Produkten bereit … angefangen von einem einfachen Ethanol-Tischofen bis zu verschiedenen Notstromaggregaten (Kompressor).“ Um dann auch dem letzten Moral-Schlaumeier mit der Brotkruste zu winken:

Polizei, Rettung, Netz – nix geht mehr

„Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (Innenministerin Faeser) gibt Ratschläge für das Verhalten (bei) Konflikten, die aus dem Ruder laufen … was Sie in einer solchen Extremsituation brauchen und wie Sie sich richtig verhalten: Bankschalter sind dann geschlossen, Geldautomaten gesperrt, Handynetze sind zusammengebrochen. Die Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind über Notruf nicht erreichbar, das Internet funktioniert nicht. Die Kliniken haben Notstromaggregate für maximal 14 Tage. Danach werden Intensivpatienten von den angeschlossenen Computern abgeschaltet. Überleben wird dann zur Glückssache. Die Supermärkte sind leer gekauft oder geplündert“ …. Der Tichy-Autor zitiert Nancy Faesers Bundesamt: „Diese Dinge sollten Sie für den Fall der Fälle bereithalten …“ PI-NEWS erlaubt sich die wichtigsten „Nüsslein“ dieser „Aktion Eichhörnchen“ aufzulisten:

14 Liter Wasser je Woche pro Person … Kerzen und Teelichter, Streichhölzer, Feuerzeuge, Spirituskocher, Batterien, Notfall-Radio mit Kurbel, Taschenlampe, Decken, Toilettenpapier, Seifen, Zahnpasta, Waschmittel, Müllbeutel, Zellstofftaschentücher, Erste-Hilfe-Set mit Schmerzmitteln, Aspirin, Fieberthermometer, Hautdesinfektionsmittel, Mittel gegen Durchfall, Kaliumiodid „Lanmacher“ 65 mg-Tabletten bei Radioaktivität (Beipackzettel beachten!!), Desinfektionsmittel, einklappbares Messer nach Möglichkeit mit Glasbrecher, Dosenöffner, Schutzhandschuhe, Nähzeug, Aluminiumfolie, Mappe für Dokumente und Brustbeutel, Bargeld für zwei Wochen, Medikamentenvorrat für vier Wochen …

Büchsenbrot, Bohnen, Haferflocken

Und auch diese Überlebens-Tipps von Nancy Faesers Bundesamt gibt der Tichy-Autor weiter: „Trinkwasservorrat (je Person mindestens 1,5 Liter pro Tag), Feuerlöscher, Lebensmittel, die auch ohne Kühlung gelagert werden können: Fisch- und Wurstkonserven (ca. 2 kg/Person); Nudeln und andere Hartweizenprodukte, Haferflocken, Büchsenbrot, Reis, Zwieback, Knäckebrot, Kartoffeln (ca. 4,6 kg/Person); Gemüse im Glas oder in der Dose wie Mais, saure Gurken, Rotkohl, Sauerkraut, Erbsen und Bohnen (ca. 5,5 kg/Person); Marmelade, Honig, Schokolade etc.; Fette/Öle, Salz, Pfeffer“ …

Unsereiner erinnert sich noch gut an die Zeit, als der Vater (Kriegsheimkehrer mit Knieschuss), sich Woche für Woche mit ein paar Nachbarn der Flüchtlings-Baracken und leeren Säcken auf Hamstertour durch die Wesermarsch machte. Nach Tagen schlichen sie nächtens mit Torfbriketts für den Bullerjan, ein Stück Schwarzbrot und ein paar Scheiben Speck zurück. Sehr manchmal sogar mit einer abgemurksten Ente, die Muttern schnell im Strohsack versteckte. Wenig später polterte die Polizei beim „Flüchtlingspack aus dem Osten“ (Oberschlesien!) an die Tür, fahndete nach dem „Hühnerdieb“, stellte alles auf den Kopf. Das „schlafende“ Brüderchen und Schwesterchen mochten sie beim Anblick der weinend flüsternden Mutter dann Gottseidank doch nicht „wecken“. Und als der köstliche Bratenduft am nächsten Tag durchs Barackenlager wehte, waren sie längst weg…

Damals waren es die Braunen, die Deutschland, die halbe Welt, mit ihren Knobelbechern in Scherben marschierten. Heute sind es die schwarzrotgrünen „Schlafwandler“und die Kriegstreiber von BILD bis Broder in ihren warm gefurzten Saffian-Sesseln, die diese Welt in die Apocalypse krakeelen …

