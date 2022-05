Von KEWIL | Wer unsere komplett hirnamputierte Presse liest und unsere verblödeten Politiker hört, erfährt aktuell, Putin hätte wegen Blutkrebs nur noch ein halbes Jahr Zeit und wolle vorher noch schnell die ganze Sowjetunion inklusive DDR zurückerobern, darum müssten Finnland und Schweden jetzt in die NATO. Und die unmenschlichen russischen Tiere, die den ganzen Tag alle ukrainischen Mädchen zwischen acht und 80 Jahren vergewaltigen und deren Säuglinge erschießen, hätten ein Drittel ihrer Soldaten verloren, die braven ukrainischen Asow-Söldner dagegen, die vorbildlich jeder gehbehinderten Frau den Rollstuhl schieben, aber keinen einzigen nationalen Kämpfer.

Und natürlich glaubt die ganze westliche Presse inzwischen an den Sieg der Ukraine über Russland. Dies liegt an der gigantischen Verblödung des Westens, der von der Ukraine und Russland keinen Deut zu wissen scheint. Vor allem die Zweiteilung der Ukraine in den westfreundlichen Westen und den russophilen Osten mit vielen russischstämmigen Einwohnern ist unseren Deppen immer noch nicht klar. Das ist aber der zentrale Dreh- und Angelpunkt.

Während die USA beim versuchten Regime Change erstmal tage- und wochenlang nach Tripolis, Beirut, Bagdad, Damaskus, Kabul und Umgebung ohne Rücksicht auf Verluste wahllos hineingebombt und Häuser und Menschen zerkleinert haben, ist das für Putin keine Option. Er will doch keine Russen und Russlands Freunde zusammenbomben.

Russland hätte die ganze Ukraine schon längst in ein Trümmerfeld verwandeln können, wie es die Allierten mit Dresden 1945 machten oder die Amerikaner im Irak, aber das geht nicht. Und das geht vor allem jetzt im Osten der Ukraine nicht, der in manchen Teilen vor dem Krieg noch bis zu 90 Prozent „russisch“ war. Damit ist alles glasklar.

Russlands Soldaten sitzen im Osten, im Donbass, mitten in Freundesland. Niemand will seine Freunde erschießen. Russland will auch möglichst keine Zivilisten in der Schusslinie. Darum werden Tausende nach Russland transportiert.

Und natürlich werden diese Leute untersucht, ob sie Waffen haben, ob sie russenfeindliche Tätowierungen haben, was sie denken. Die Ukraine macht haarscharf dasselbe nur spiegelverkehrt, unsere Lumpenpresse greift aber nur das russische Militär an.

Und Russland will auch die Infrastruktur möglichst nicht zerbomben. Nach dem Krieg soll der russlandfreundliche Teil der Bevölkerung in sein möglichst unzerstörtes Land im Osten zurück. In Mariupol, wo sich die ultranationalistischen Asow-Söldner und Russenhasser schon lange verbarrikadiert hatten, lief es leider anders.

Aber die Ukraine will es genau so. Sie will den ganzen Donbass kaputtmachen und möglichst alle Russophilen ausrotten. Dazu beschießt sie die ganze Gegend nach Lust und Laune, versteckt Gefechtsposten und militärische Stellungen in Hochhäusern, zerstört Brücken, hält Russischstämmige als Geiseln, schreibt auf alle möglichen Gebäude „Kindergarten“ und jagt sie dann in die Luft, bevor strunzdumme Presseschmierer zur Besichtigung eingeladen werden. Und so weiter.

Das ist – bei allen falschen Kalkulationen – die Hauptbremse der russischen Armee und ein wahnsinniger Vorteil für das Regime in Kiew, das einen Teil der eigenen Bevölkerung und das eigene Land im Osten als Feinde behandelt.

Russland versucht derzeit, hinter der Frontlinie Fakten zu schaffen und den ganzem Donbass offiziell zu annektieren. Putin und seine Kollegen (und eventuellen Nachfolger) werden weder die Krim noch den Donbass zurückgeben – egal was Amerikaner und die NATO träumen. Russland kann sich einen Rückzug absolut nicht leisten. Sollte es trotzdem soweit kommen, hieße das, Russland ist schwach und hat für Jahrzehnte fertig.

Und vielleicht haben sogar die grottendoofe Baerbock und ihre Freunde schon mal gehört, dass Napoleon und Hitler bei der Eroberung der Welt einst bis in Moskaus Vorstädte kamen. Das war aber dann ihr Ende.

