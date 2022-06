Von MARKUS WIENER | Am Donnerstag fand in Antwerpen der „Ons Europa“-Kongress der Partei “Identität und Demokratie” (IDP) statt. Rund 1000 begeisterte Teilnehmer aus ganz Europa hörten unter anderem Reden des niederländischen Islamkritikers Geert Wilders, der ungarischen Justizministerin Judit Varga, des FPÖ-Abgeordneten Harald Vilimsky und des Vlaams-Belang-Vorsitzenden Tom van Grieken. Thema der perfekt organisierten und orchestrierten Veranstaltung in den beeindruckenden Räumlichkeiten der historischen Börse von Antwerpen war “unser Europa” aus Sicht der patriotischen Kräfte innerhalb der EU.

Während die ungarische Justizministerin Judit Varga zu Beginn des Kongresses sehr staatsmännisch Visionen für ein Europa der Vaterländer mit konservativen Werten aufzeigte, sorgten später vor allem Geert Wilders (Video hier) und Tom van Grieken mit ihren mitreißenden Reden für Begeisterungsstürme bei den Zuhörern. Dabei nahmen Wilders, van Grieken und andere Redner kein Blatt vor den Mund.

Die drohende Islamisierung und unkontrollierte Massenzuwanderung wurden in lobenswerter Deutlichkeit beschrieben und kritisiert. Dem deutschen Inlandsgeheimdienst, auch irreführend als sogenannter “Verfassungsschutz” bekannt, hätten sicher die Ohren geklingelt. Aber zum Glück gibt es in den zivilisierten Demokratien Europas keine vergleichbare Konstellation, in der die Opposition von einer Regierungsbehörde ausspioniert, diffamiert und zersetzt wird.

Diese und andere Themen wurden im Anschluss an die offiziellen Reden auf einem festlichen Empfang in zahlreichen Gesprächen zwischen Besuchern und Referenten weiter vertieft. Die historische Börse von Antwerpen war an diesem Abend ein echter Ort der Vernetzung der patriotischen Kräfte in Europa.

Politischer Austausch ohne Tabus, länderübergreifende Vernetzung und das Aufzeigen alternativer Visionen für Europa: Wichtige Anliegen der ID-Partei, in der unter anderem der Rassemblement National von Marine Le Pen, die italienische Regierungspartei Lega (Nord), die Wilders-Partei PVV, die österreichische FPÖ oder der Vlaams Belang organisiert sind. Auch Viktor Orbans Fidesz-Partei überlegt einen Beitritt, nachdem man mit der europäischen Christdemokratie gebrochen hat. Die AfD ist mit ihren EU-Abgeordneten bisher nur in der gemeinsamen Parlamentsfraktion vertreten und nicht Teil der Partei, was auch als “Verdienst” des inzwischen ausgetretenen Ex-Vorsitzenden Jörg Meuthen gilt.

Aber immerhin waren einige Gäste aus der AfD eingeladen und konnten dieses starke Signal zumindest aus der im Wortsinne zweiten Reihe mitverfolgen. Dabei wurde in vielen Gesprächen deutlich, dass die politischen Schnittmengen und atmosphärischen Voraussetzungen allemal für eine Einbindung der AfD in dieses europäische Rechtsbündnis sprechen würden.

Es bleibt abzuwarten, ob noch vorhandene Vorbehalte auf Seiten mancher potentieller Partner gegenüber der AfD in naher Zukunft abgebaut werden können und ob die AfD überhaupt selbst eine engere Zusammenarbeit anstreben will – was eigentlich im Interesse beider Seiten liegen müsste:

Schließlich ist man innerhalb des europäischen Kontinents auf Verbündete angewiesen, egal ob man langfristig die real existierende EU nur reformieren oder durch eine andere Form der Zusammenarbeit ersetzen will. Die innenpolitisch stark dämonisierte und gesellschaftlich isolierte AfD könnte von einer solchen Zusammenarbeit mit größeren Partnern, die teils schon in Regierungsverantwortung stehen oder kurz davor sind, auf jeden Fall profitieren.

