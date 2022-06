Bekanntermaßen bemühen sich ARD und ZDF ganz unverhohlen darum, die AfD möglichst wenig zu Wort kommen zu lassen. In Talkshows werden Vertreter der Partei quasi nie eingeladen, um ihre oppositionellen Positionen vom zu erziehenden Volk fernzuhalten. Diese Einseitigkeit wird zum Teil ganz offen zugegeben und verteidigt. Eine Berichterstattung über Positionen der AfD findet nur dann statt, wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt, wie zum Beispiel beim 13. AfD-Bundesparteitag vom 17. bis 19. Juni im sächsischen Riesa.

Dann jedoch muss etwas anderes her, damit die Journalisten ihre „Haltung“ unter Beweis stellen können, die bei den Nachrichtenmachern an die Stelle früherer Distanz und Sachlichkeit getreten ist. Im Falle des Parteitages in Riesa haben die berufsmäßigen Stimmungsmacher ein Mittel gefunden, das sie auch schon früher anwandten, das in der Häufung aber doch auffällig war.

Björn Höcke wurde in der Berichterstattung zum Parteitag immer wieder – wie im Video oben – als „rechtsextrem“ oder „rechtsextremistisch“ verunglimpft (weitere Beispiele: Tagesschau vom 18.06., Heute-Journal vom 19.06.):

„Rechtsextremist Höcke will bei der Positionierung der Partei mitreden.“ (Tagesschau, 1:52)

„Zugeständnis an den rechtsextremen Björn Höcke“ (Tagesschau, 3:24)

„war über eine eu-kritische Resolution gestritten worden, die unter anderen der rechtsextremistische Thüringer AfD-Chef Höcke eingebracht hatte (Heute-Journal, 13:37)

Bei der linken Klientel der Öffentlich-Rechtlichen kommt so eine polemische und einseitige Verunglimpfung einer starken AfD-Persönlichkeit natürlich gut an und die „Journalisten“ werden Sternchen für ihre Haltungsnoten in den Nachrichten bekommen. Diese linke politische Ausrichtung unserer Regierungssender erklärt auch, warum Politiker, die es viel eher verdienen würden, nicht als extremistisch benannt werden. Man stelle sich vor:

„die linksextreme SPD-Vorsitzende Esken“ oder „die linksextremistische Innenministerin Nancy Faeser“ oder „die linksextremistische Parteivorsitzende, die die Demokratie durch den Kommunismus ablösen will.“

Nichts von alledem. Ein Grund ist die Angst vor Klagen, die man bei Höcke nicht haben muss (da stehen die ÖR mit Gebührengeldern hinter ihnen). Der zweite ist, dass man den Extremismus von links als normal und wünschenswert ansieht, also als „Journalist mit Haltung“ heute im Herzen ein Faschist ist.

