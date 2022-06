Von KEWIL | Der wirre Irrsinn des Westens beim Ukraine-Krieg wird immer unheimlicher. Unsere Politik macht immer größere Fehler, die Presse lobt jede offensichtliche Idiotie:

So wird gegen 15.000 russische Soldaten in der Ukraine wegen Kriegsverbrechen ermittelt. In der Ukraine selbst und im Westen. So etwas hat es noch nie gegeben.

Schon ist der nächste russische Soldat von den ukrainischen Dunkelmännern zu 17 Jahren Haft verknackt worden, weil er auf ein ziviles Gebäude geschossen habe, was die Ukrainer natürlich nie machen. Der erste Russe erhielt lebenslänglich, weil er zwei Zivilisten getötet habe.

Noch in keinem Krieg hat man von parallelen Verfahren und Urteilen der Justiz während der Kämpfe gehört. Dazu kommt, dass jeder Russe, der den ukrainischen Terroristen in die Hände fällt, sofort mit seinem Leben abschließen kann und alles bekennen würde, auch, er habe 150 neugeborene ukrainische Säuglinge verspeist, weil er so gefoltert wird, dass er innert Stunden ein willenloses menschliches Wrack ist und jedes Verbrechen zugibt.

Was für eine dreckige parteiische Justiz! Wo bleiben da Amnesty International & Co, die bei uns sofort „Folter“ schreien, wenn ein linker Verbrecher oder IS-Terrorist im Knast nicht auf Samtpfoten getragen wird?

Gleichzeitig will der nervige Clown Selenski bereits die siebte Sanktionsrunde gegen Russland auf Kosten von uns Bürgern, nachdem die sechste erst gestern wacklig, aber wieder teuer, durchgekommen ist.

Und unsere trübe Bundeskanzler-Marionette Olaf Scholz verspricht Kiew dazu auf Befehl des Auslands (EU, USA) ein modernes Flugabwehrsystem, natürlich von Germoney finanziert.

Das reicht dem grenzsenilen, vom militärisch-industriellen Komplex gelenkten US-Präsidenten Biden aber nicht. Er will jetzt der Ukraine moderne, weitreichende Raketensysteme liefern, die nach über 100 Kilometern ihre Ziele immer noch punktgenau und präzise treffen.

Das ist ein unverschämter Aufruf zur Fortsetzung des mörderischen Krieges. Die Ukrainer können damit auch nach Russland reinschießen und ihren Partisanenkrieg ausweiten.

Man erinnert sich: der jetzige Krieg ist auch ausgebrochen, weil die ukrainische Seite acht Jahre lang nach Lugansk und Donezk wahllos hineingeballert und 14.000 russophile Bewohner dort ausgeknipst hat.

Es ist anzunehmen, dass sich Russland, das im Donbass auf dem Vormarsch ist, diese neue Eskalation mit weitreichenden Mehrfachraketenwerfern nicht gefallen lässt.

Like