Von SELBERDENKER (Teil II) | Auf dem Weg zu Klaus Schwabs neuem Weltameisenhaufen ist es nicht nur wichtig, freie Menschen durch Enteignung zu abhängigen Knechten zu machen, sondern man muss Kontrolle über die Massen gewinnen.

Durch die „Segnungen“ der Digitalisierung, durch Smartphones, soziale Medien, „Corona-Apps“, elektronische Zahlung und so weiter weiß man nicht nur, was die Leute konsumieren, welche Vorlieben und Kontakte sie haben, man weiß auch, wie sie sich bewegen und wo sie sich aufhalten. Kameras mit Gesichtserkennung dienen nicht nur der Entsperrung von Smartphones oder der Terrorismusabwehr, sie können uns so auch unsere Freiheit nehmen. Jeder Bürger wird ein leicht zu überwachendes Objekt. Freiheit wird beschnitten, Überwachbarkeit tritt an ihre Stelle.

Bargeld ist Freiheit

Das digitale Zentralbankgeld könnte auch diese Freiheit zerstören. Planungen gibt es bereits. Die Deutsche Bank möchte schon bald kein Bargeld mehr ausgeben. Die neuen Ameisen haben überwachbar zu sein, damit ihr Krabbeln beherrschbar und berechenbar bleibt.

Sie wollen keine freien Individuen mehr, die miteinander wirtschaften, sie wollen genormtes Nutzvieh, mit dem sie leichter wirtschaften und kalkulieren können. Ein Sinnbild dafür ist der neue Smartphone-Mensch. Das Smartphone ist praktisch, doch es schafft nicht mehr Individualismus, wie es vorgaukelt, sondern das Gegenteil. Da sitzen die Menschen in der Bahn und glotzen alle auf ihr Handy. Jede Ameise für sich. Kein Blickkontakt, kein Smalltalk, kein Lächeln.

Das erste „Guten Morgen“ wird erst da gewünscht, wo man seine Funktion einnimmt, am Arbeitsplatz. Der Mensch ist Funktionseinheit oder wird vom Sozialstaat als Bedarfseinheit verwaltet. Das Gerät ersetzt zunehmend den Sozialkontakt. Man hat tausend Freunde bei Facebook, jedoch niemand hilft einem beim Umzug. Man nimmt die Welt immer stärker über den Bildschirm wahr. Was über den Bildschirm kommt und was nicht, das bestimmen jedoch die neuen Wächter über die allgegenwärtige, zunehmende Zensur.

Übermächtiger Gegner

Nach und nach werden so die Leute langsam dahin getrieben, wo sie vielleicht gar nicht hinwollen. Noch geht es der Masse scheinbar gut. Doch wenn erst das Eigentum geraubt, digitales Geld und digitale Gesundheits-ID eingeführt wurden, dann sind sie vollständig abhängig und ausgeliefert. Dann gibt es kein Zurück mehr.

Der Gegner scheint übermächtig. Doch vielleicht findet sich eine Gemeinschaft unterschiedlichster Leute, aus verschiedenen Ländern, die womöglich in der Vergangenheit noch bittere Feinde waren. Eine solche Gemeinschaft kann diesem Mordor dann entgegentreten. Letztlich kommt es aber auch immer auf den Einzelnen an, mag er oder sie noch so klein sein.

» Teil I: Superreicher Sozialismus oder VIP-Demokratie?

