Betrachtet das heutige Amerika. Im Vergleich zu Japan, China und Korea ist es eine Barbarei, eine Müllhalde, ein Irrenhaus, ein Schlachthof, ein Erstaunen.

San Francisco verliert Kongresse wegen Nadeln und Exkrementen auf den Bürgersteigen. Fast wöchentlich gibt es mehrere Schießereien in Geschäften, in High Schools und jetzt auch in Grundschulen. Die Zahl der Morde an Weißen durch Schwarze liegt bei 30 pro Monat, aber diese Nachrichten werden unterdrückt. In den Städten des Landes ist die Kriminalität außer Kontrolle geraten, die Steuerzahler sind abgewandert, die Kaution wurde abgeschafft, so dass die Verbrecher innerhalb weniger Stunden wieder frei sind.

700 Morde pro Jahr in Chicago, 300 in Baltimore, und mindestens doppelt so viele durch Schüsse Verletzte, die überleben, ähnliche Zahlen in einem Dutzend Städten. In diesen unregierbaren Enklaven gibt es praktisch kein Gesetz.

Sexuelle Kuriositäten, die einst als Perversionen bezeichnet wurden, blühen auf, amerikanische Botschaften hissen Flaggen zur Unterstützung der Transsexualität, und Mobs stürzen historische Statuen. Zehntausende leben auf den Bürgersteigen und Hunderttausende sterben jährlich an einer Überdosis Opioide.

Das Land lässt Matheanforderungen und englische Grammatik in Schulen, AP-Kurse und SATs als rassistisch fallen. Die Wirtschaft ist rückläufig, Arbeitsplätze sind in andere Gegenden abgewandert, die medizinische Versorgung ist für die meisten Menschen unerschwinglich, die Regierung ist korrupt und inkompetent, und die Kriege nehmen kein Ende. Es herrscht ein echter Hass zwischen rassischen, politischen und regionalen Gruppen. Seltsamerweise sind die Waffenverkäufe gestiegen.

Wie soll das gut ausgehen? Wie sind wir soweit gekommen?

Amerika war nie eine Nation im eigentlichen Sinne des Wortes, ein Volk mit gemeinsamen Werten, einer gemeinsamen Sprache, einer gemeinsamen Kultur. Vielmehr war und ist es eine Ansammlung von Völkern, die wenig gemeinsam haben und sich oft nicht leiden können. West Virginia hat nichts mit Massachusetts gemeinsam, das nichts mit dem tiefen Süden gemeinsam hat, das nichts mit der kalifornischen Küste gemeinsam hat, das nichts mit Cavalier Virginia gemeinsam hat, das nichts mit Latinos gemeinsam hat, die nichts mit Schwarzen gemeinsam haben.

Bis etwa Anfang der sechziger Jahre kamen die Regionen einigermaßen gut miteinander aus, weil es kaum Kommunikation zwischen ihnen gab. Die Straßen waren schlecht, das Internet war noch nicht einmal am Horizont zu erkennen. Radiosender und Zeitungen waren lokal und spiegelten die Kultur und den Geschmack der Umgebung wider. Die Zentralregierung war weit entfernt und hatte vor Ort nur wenig Einfluss. Jede Region lebte so, wie sie es wollte.

Eine gewisse Gemeinsamkeit bestand darin, dass das Land überwiegend weiß, europäisch, anglophon und – zumindest nominell – christlich war. Es war sozial konservativ und bestand größtenteils aus Kleinstädten. Die daraus resultierende Kultur war einfach, aber zivilisiert…

(Die Fortsetzung dieses ziemlich hoffnungslosen Blicks auf die USA finden Sie hier bei uncutnews.ch mit Link auf das Original in thesaker.is, also einem Blog in Island. PI-NEWS kennt weder die Seite noch die Autoren, kann aber viele der beschriebenen Einzelheiten bestätigen. Was daraus resultiert und kommen wird, weiß niemand. Aber es sieht nicht danach aus, als ob die USA eine mächtige Zukunft haben werden. K.)

