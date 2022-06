Von KEWIL | Heute sollte die Entscheidung fallen: Saarlouis oder Valencia. Ford hat sich entschieden und wird künftig Elektroautos in Valencia produzieren und gibt dafür sein Werk in Saarlouis in drei Jahren wahrscheinlich auf. Bis dahin wird dort noch der „Focus“ gefertigt. Für Saarlouis bedeutet das den Verlust von 4600 Arbeitsplätzen, auf dem umliegenden Zuliefererpark werden weitere 1300 Mitarbeiter arbeitslos.

Die saarländische Regierung hatte alles versucht, war noch zu Fords Hauptquartier nach Dearborn, Michigan, geflogen und hatte ein Hilfspaket von fast einer Milliarde Euro versprochen. Hat jetzt alles nichts genützt. Dabei geht es auch um die Autozulieferer an der Saar:

ZF Friedrichshafen beschäftigt alleine im Saarbrücker Werk 9000 Menschen im Getriebebau. Die Bosch-Werke in Homburg, wo mehr als 4000 Menschen arbeiten, hängen mehr oder weniger an der Dieseltechnologie. (FAZ)



Und das kommt genau in dem Moment, wo unsere verantwortungslose Politik brav nach Brüssel reisen will – Lindner sträubt sich noch ein wenig – und den Untergang unserer Autoindustrie im Elektro-Wahn unterschreibt. Das EU-Parlament will den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten. Ja, verbieten! Grüne und SPD haben keine Einwände.

Natürlich kann man alles naiv sehen, dem Elektroauto gehöre einfach die Zukunft, da könne man nichts machen, da müsse man einfach durch. Muss man? Nein, muss man nicht.

Unsere Politik hätte diesen einseitigen elektrischen Weg schon von Beginn an stoppen müssen, die seltsam und geradezu pervers schweigenden Auto-Bosse hätten sich mit Händen und Füßen gegen dieses Diktat gegen Verbrenner und den Diesel längst wehren müssen. Und wo waren und sind die linken Gewerkschaften, die sich wie Feinde der Beschäftigten in der Autoindustrie aufführen?

Jetzt geht es so weiter! Der Stellantis-Konzern (Opel) will bereits 2030 keine Verbrenner mehr verkaufen, die zwielichtige Deutsche Umwelthilfe (DUH) will den Verbrenner sofort per Gericht auslöschen, die „Letzte Generation“ klebt sich an Autobahnauffahrten fest, um den Verkehr stillzulegen, und das Ausland freut sich, wenn unsere größte Industrie, die viele Millionen Menschen versorgt und viele Milliarden erwirtschaftet hat, endlich den Bach runtergeht.

So wie in Saarlouis wird es weitergehen: Hier mal 30.000 Arbeitsplätze weg, dort mal 20.000 Beschäftigte weniger, bis endlich die ganze deutsche Automobilindustrie mit zwei Millionen abhängigen Arbeitsplätzen futsch ist. Und dabei ist der größte Witz, dass auch nach 2035 Verbrenner und Diesel den Verkehr auf dem Globus beherrschen werden.

Wer glaubt denn, dass bald in jeder Bananenplantage in Südamerika, hinter jeder Palme im Urwald im Kongo, bei den Pyramiden von Gizeh, in den Schluchten des Balkan, in der sibirischen Taiga oder in den Reisfeldern Asiens eine elektrische Ladestation auf unsere hightech Lasten-e-Bikes und Teslas wartet? Noch nicht mal in Italien, der Ukraine oder in Germany.

Ich setze auf Diesel mindestens bis 2100! Made in ….? (Zu Saarlouis!)

