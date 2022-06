Von KEWIL | Die herrschende politische Klasse wird immer irrer und größenwahnsinniger. So sammelt das dem Innenministerium – also der linksradikalen Nancy Faeser – unterstellte Bundeskriminalamt Hinweise zu angeblichen Kriegsverbrechen der Russen in der Ukraine.

„Ziel ist es, die für Gräueltaten Verantwortlichen zu identifizieren, ihre Taten durch unsere Ermittlungen nachzuweisen und sie vor ein Gericht zu stellen.“

Und zwar natürlich vor ein Gericht im neutralen Germaniya. Denn nach dem Weltrechtsprinzip können Kriegsverbrecher auch in Deutschland vor Gericht gestellt werden. So der offenbar etwas beschränkte BKA-Präsident Holger Münch zur Welt am Sonntag.

Erstens untersucht der Herr offenbar völlig voreingenommen und untersucht keine ukrainischen Kriegsverbrechen. Auch die vielen ausländischen Söldner dort – laut Moskau von 6000 noch 3000 übrig – sind ihm heilig und diese Verbrechertypen müssen vom Westen nichts befürchten.

Zweitens fragt man sich, wie die Behörde in Wiesbaden irgendwelche Ereignisse 2000 Kilometer vom Schuss objektiv untersuchen will. Man sieht im geistigen Auge bereits stramme deutsche Staatsanwälte und Richter, wie sie auf Staatskosten in zehn Jahren wochenlang in der Restukraine ermitteln. Immerhin untersucht unsere Justiz dann keine Überschwemmungen in Südamerika, an denen Deutsche schuld sind und zahlen sollen.

Drittens ist dem BKA anscheinend noch nicht in den Sinn gekommen, dass kein betroffener Russe nach Wiesbaden reisen wird, um sich hier einsperren oder köpfen zu lassen. Vielmehr wird der Herr Münch sich nur an ein paar Dutzend russischen Stinkefingern erfreuen können.

Als Deutscher, der schon länger hier ist, fragt man sich auch, ob das BKA nichts Wichtigeres zu tun hat. Über 8000 faule linke Bürokraten arbeiten bei dieser Behörde, übersehen aber die Verbrechen gewisser Ausländer hier in Germoney seit Jahren geflissentlich, tun nichts oder weisen schwerkriminelle Mihigrus auf Befehl von oben routinemäßig in die Psychiatrie ein – nur ja keine Strafverfolgung.

Dafür ist man auf Befehl von oben schleimig im „Kampf gegen Rechts“ und plustert da unverschämt die Statistiken auf. Wer „Rächts“ ist, muss mit allem rechnen, die Statistik ist aber immer dabei. Wenn aber höchste Politiker T-Shirts und Sticker mit Mao, dem größten Massenmörder aller Zeiten, in den Bundestag tragen, da gehen Nancy Faeser das Herz auf und dem BKA die Augen zu.

Allerdings hat das BKA Vorbilder: Der erste russische Soldat wurde wegen Mordes von der Ukraine bereits zu „lebenslänglich“ verknackt, was es bisher bei einem laufenden Krieg noch nie gegeben hat. Und weitere Gerichte der EU, der UN, der USA etc. warten. Wer da an Gerechtigkeit glaubt, hat einen an der Waffel!

Und wer in Wiesbaden auf Putin wartet auch!

