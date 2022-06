Von WOLFGANG HÜBNER | Was offenbar vielen Deutschen gut gefällt: Die Grünen sind tatsächlich die einzige radikale Partei im Land. Gendern, Umvolken, Klimahysterie, Corona-Repression und der Übel mehr sind schon fast traditionell ihre Spezialitäten. Doch seitdem sie als Teil der Ampel-Regierung Macht haben, gibt es kein Halten mehr.

Putin wird samt dem deutsch-russischen Verhältnis von Annalena ruiniert, Washington und Brüssel jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. Und nun geht es unter grüner Führung daran, die deutschen Landschaften in einer Weise so zu verunstalten, dass noch in hunderten Jahren Narben davon zeugen werden.

Denn Deutschland soll von Nord bis Süd, von West bis Ost mit gigantischen Windrädern vollgestellt werden. Naturschutz? War gestern. Bürgermitsprache? Belästigung von notorischen Querulanten. Waldrodung? Nur am Amazonas problematisch. Bodenversiegelung? Besser als Russengasimport.

Wie heißt es doch so schön: Wo gehobelt wird, fallen Späne! Und wer die Atommacht im östlichen „Reich des Bösen“ in die Knie zwingen will, der wird doch nicht ernsthaft zögern, im eigenen Land ein paar Marterinstrumente auszupacken.

Robert Habeck, für den es weder Volk noch Vaterland gibt, wird den Deutschen zeigen, wer jetzt am Staatshebel sitzt. Und wer das nicht begreift oder akzeptiert – für den gibt es demnächst zur Not Lektionen mit dem polizeilichen Schlagstock. Denn Recht ist Recht. Und die erforderlichen Gesetze dafür werden nun bald verabschiedet. Wenn es mit der Ruinierung Putins doch nicht richtig klappen sollte: Deutsche Landschaften ruinieren schaffen die Grünen mit Roten und Gelben allemal!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

