„Im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in Deutschland wird jetzt am Reichstag gebuddelt. Der sogenannte AHA-Graben wird jetzt von unserer Regierung in Angriff genommen. Beschlossen hat das die Regierung bereits im Jahre 2018. Jetzt sind vier Jahre vergangen – das ist ja auch lang genug, um ein Loch zu planen. Zehn Meter breit und 2,5 Meter tief soll der Graben werden, halt groß genug, dass unsere beliebten Volksvertreter geschützt sind. Ja, die im Bundestag haben Angst, aber vor wem genau, kann ich euch jetzt auch nicht sagen…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

