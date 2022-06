„Heute Morgen war ich tanken, zwei Euro neun der Liter Diesel. Mir kommt das ja jetzt teurer vor wie vor der großen Ermäßigung. Die Ermäßigung, die uns alle über drei Milliarden Euro kostet. Ja, die Entwicklung gehe in die absolut falsche Richtung, sagte ein ADAC-Sprecher. Die Preise sollten runter, nicht rauf, die Steuersenkung sei ein Fehler gewesen, sagte der Präsident des deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratschner. Denn der größte Teil der drei Milliarden Euro an Steuergeldern wird in den Taschen der Minieralölkonzerne landen. Als Gegenmaßnahme schlug er eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne vor. Ja, ja, das ist die geballte Kompetenz unseres deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

