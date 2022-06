Das uneinheitliche Verhalten der AfD-Bundestagsfraktion bei der Abstimmung über das sogenannte „Sondervermögen Bundeswehr“ (PI-NEWS berichtete) wirkt immer noch nach. 33 AfD-Abgeordnete stimmten am 3. Juni der Gesetzesvorlage des Parteienkartells zu, 35 votierten mit „Nein“, sechs Fraktionsmitglieder enthielten sich der Stimme, sechs weitere gaben keine Stimme ab. Einer, der mit „Ja“ gestimmt hat, war der stellvertretende Bundessprecher Stephan Brandner, der gegenüber PI-NEWS seine Haltung in der Frage so erklärt: „Ein Abstimmungsverhalten, was impliziert, dass wir uns gegen die Bundeswehr stellen, war für mich nicht denkbar.“

PI-NEWS: Herr Brandner, es hat viele AfD-Beobachter überrascht, dass Sie bei der Abstimmung über das sogenannte „Sondervermögen Bundeswehr“ im Bundestag mit „Ja“ votiert haben und sich bei der zweiten Abstimmung zur Änderung des Grundgesetzes enthalten haben. Was hat Sie zu dieser Entscheidung bewogen?

BRANDNER: Die Entscheidung zum Sondervermögen fiel wohl keinem Abgeordneten leicht, denn natürlich ist es eine Kernforderung der Alternative für Deutschland, die Bundeswehr endlich besser auszustatten. Zudem ist das Geld bei der Bundeswehr gut und vor allem besser angelegt als in den ideologischen Lieblingsprojekten der Bundesregierung. Unser Land muss verteidigungsfähig werden und die Bundeswehr darf nicht weiterhin der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Dafür ist Geld nötig. Deshalb sind die Investitionen in die Bundeswehr ein richtiger Ansatz. Dafür braucht es aber keine Grundgesetzänderung und auch keine neuen Schulden: ich könnte ohne Probleme diverse Möglichkeiten nennen, wie die Milliarden an anderer Stelle eingespart werden können, um sie für die Bundeswehr zu nutzen.

Welche Rolle hat bei Ihrem Abstimmungsverhalten die „Außenwirkung“ – die AfD gilt gemeinhin als Bundeswehr-verbunden – gespielt?

Den Soldaten muss klar sein: als AfD stehen wir geschlossen hinter ihnen. Ein Abstimmungsverhalten, was impliziert, dass wir uns gegen die Bundeswehr stellen, war für mich nicht denkbar.

Die AfD-Fraktion hatte einen eigenen Änderungsantrag eingebracht, der erwartungsgemäß von den anderen Parteien abgelehnt wurde. Warum haben dann trotzdem so viele Abgeordnete der AfD – die sich im Bundestag gemeinhin als „einzig wahre Opposition“ begreift – dem Regierungsentwurf zugestimmt?

Anträgen nicht zuzustimmen, nur um ‚dagegen‘ zu sein, hat mit Opposition nichts zu tun. Wir stehen für eine Bundeswehr, die unser Land verteidigt, die vernünftig ausgerüstet ist und die einsatzfähiges Material besitzt. Dass dies derzeit nicht der Fall ist, kritisieren wir seit Jahren. Unser Antrag war der beste. Nach dessen Ablehnung war die Frage: Gar nichts für die Bundeswehr oder ein schlechtes Gesetz und Hilfe für die Bundeswehr. Ich hatte mich für die zweite Alternative entschieden.

Die beiden Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla flüchteten sich bei der namentlichen Abstimmung in „Enthaltung“. Fehlt es hier an Autorität? Oder anders ausgedrückt: Herrscht in der AfD-Bundestagsfraktion offene Anarchie?

Das war keine Flucht, sondern ein Kompromiss zwischen den beiden, die nicht verschieden abstimmen wollten. Mehr verrate ich dazu nicht.

Tino Chrupalla hat wenige Tage vor der Wahl des neuen Bundesvorstands eine Liste mit Namen von Parteimitgliedern präsentiert – unter anderem mit Ihnen -, mit denen er gerne in Zukunft die AfD nach eigenen Angaben als „liberal-konservative“ Kraft positionieren will. Welche Rolle sollte Ihrer Ansicht nach auf dem Parteitag angesichts einer galoppierenden Inflation und einer desaströsen wirtschaftlichen Lage in Deutschland die sozial-patriotische Frage spielen?

Ich halte nichts davon, wichtige Politikansätze auf wenige Schlagworte zu reduzieren. Dennoch: Als einzige Partei, die die Belange der hart arbeitenden Bevölkerung thematisiert, ist die AfD die politische Alternative für alle Bürger, die die aktuelle Regierungspolitik kritisch sehen. Wir liefern Lösungen für alle kritischen Bereiche: hohe Energie- und Lebensmittelpreise, Inflation, innere Sicherheit, Bildung. Die AfD ist nicht auf ein Politikfeld festgelegt, sondern bietet dem Wähler das Rundumpaket. Dazu gehören dann an hervorgehobener Stelle freilich das Patriotische und das Soziale.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Brandner.

Sehr gerne.

