Am Jahrestag des Messerangriffs eines 32-Jährigen Somaliers in Würzburg, bei dem er drei Frauen tötete, veranstaltet die Bürgerbewegung Pax Europa von 11 bis 15:30 Uhr in Würzburg eine Aufklärungskundgebung zum Politischen Islam. Es wird aufgezeigt, wie bereits einen Tag nach dem Anschlag versucht wurde, den moslemischen Täter in die Psychoecke zu schieben. Heute wird sich die gesamte Stadtgesellschaft in Würzburg gegen die Aufklärung der BPE stellen, wie im Vorfeld aus der Unterfrankenmetropole zu hören war. Es dürfte eine hochinteressante Kundgebung werden, wie immer dabei die beiden fachkundigen Moderatoren Michael Stürzenberger und Irfan Peci.

