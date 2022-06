Die Verwaltungsspitze des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) in Köln hat am Mittwoch der AfD-Fraktion im LVR völlig überraschend die gebuchten Räume für ihren bereits seit

Wochen beworbenen Jugendkongress gekündigt. Die ordentlich angemeldete

Fraktionsveranstaltung sollte am Freitagabend unter Beteiligung des Fraktionsvorsitzenden

Yannick Noe und des NRW-Landtagsabgeordneten Zacharias Schalley im Horionhaus des LVR stattfinden und war vor wenigen Tagen in die öffentliche Kritik linksextremer Gruppen

geraten, die auch eine Protestkundgebung für Freitag angekündigt hatten.

„Die LVR-Spitze hat nun diesem Druck nachgegeben und unsere nach den Regularien des

LVR völlig korrekt angemeldete Raumbuchung aufgehoben“, kritisiert der AfD-Fraktionsvorsitzende Yannick Noe das Vorgehen des LVR.

Noe weiter: „Die dafür vorgeschobene Begründung, dass es sich angeblich um keine

Fraktionsveranstaltung, sondern um eine Veranstaltung der Jungen Alternative NRW handeln würde, entbehrt jeder Grundlage. Entweder ist der LVR hier den Unterstellungen

linksextremer Verschwörungstheoretiker aufgesessen oder man hat sich bewusst einen

Vorwand aus den Fingern gesaugt, um diese schon jetzt öffentlichkeitswirksame

Veranstaltung auf unlautere Weise zu torpedieren. Für letzteres spricht auch der Umstand,

dass unsere Fraktion bereits im Frühjahr ein großes Gesundheitssymposium in den LVR-Räumlichkeiten ohne jegliche Beanstandungen durchgeführt hat. Der einzige Unterschied zu heute war wohl der fehlende Druck durch Medien und linke Gruppen.“

Besonders perfide sei laut Noe zudem die Kurzfristigkeit der Absage durch die LVR-Spitze:

„Aufgrund dieser Situation wäre ein erfolgreiches einstweiliges Rechtsschutzverfahren nicht

mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit durchzuführen, weshalb wir darauf verzichten und den Kongress schweren Herzens absagen müssen. Wir werden daraus die notwendigen

Lehren ziehen und kündigen für die Zukunft schon jetzt weitere öffentlichkeitswirksame

Veranstaltungen der AfD-Fraktion im LVR an.“

