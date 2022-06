Von MANFRED W. BLACK | Erst hat die Lufthansa die Anrede „Ladies and Gentlemen“ abgeschafft. Nun fliegt ein Airbus der Airline auch noch „queer“ – in den schillernden Farben des Regenbogens.

Für sechs Monate ist der Airbus A320neo seit dem 1. Juni mit einem neuen Konzernnamen in der Luft: „Lovehansa“. In den Farben der Regenbogenflagge sollen jetzt sogar die Kopfstützenschoner des Flugzeugs ein Statement gegen „Queerfeindlichkeit“ setzen.

Subventioniert vom Steuerzahler

Anlass für diese queere Aktion ist offiziell der derzeitige “Pride Month“, der von der LGBT-Szene (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) seit dem 1. Juni in vielen Teilen der Welt – nicht selten provozierend – gefeiert wird. Besonders in diesen Wochen fordert die LGBT-Szene offensiv die uneingeschränkte Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Liebe und sexueller Vielfalt. Symbol der LGBT-Aktiven ist die Regenbogenflagge.

Beim ersten bunten Flug der Lufthansa, die vom hiesigen Steuerzahler jährlich mit Milliarden Euro subventioniert wird, startete die Maschine (Flugnummer LH841) am Freitag in Frankfurt am Main – und landete im dänischen Billund.

Der Airbus war weithin sichtbar mit dem Firmennamen „Lovehansa“ geschmückt – in den Farben des Regenbogens.

Das einschlägige Queer-Magazin jubiliert: Beim Blick aus dem Flugzeugfenster an den Flügelspitzen, den sogenannten Winglets, sehe man „Herzen in Regenbogenfarben“. „In der Innenkabine setzen Kopfstützenschoner in den Farben der Prideflagge ein Statement.“

Die Lufthansa sagt dazu offiziell: Mit der „Lovehansa“-Sonderlackierung präsentiere man „ein weiteres deutliches Zeichen und macht diesen wichtigen Teil der Unternehmenskultur auch prominent nach außen sichtbar“.

Bunt – aber zweitklassig

Was den Lufthansa-Vorstand überrascht haben wird: Mit dieser PR-Aktion der ganz besonderen bunten Art erntete der Flugkonzern flugs einen „überraschend heftigen Shitstorm“ (queer.de). Es hagelte Kritik. Viele Kritiker sind verärgert darüber, dass es zwar nun den „Lovehansa“-Flug gibt, dass aber allein für den Monat Juli etwa 900 Lufthansa-Flüge gestrichen worden sind. Angeblich wegen Personalmangels – besonders beim Bodenpersonal.

Der Spiegel (Schlagzeile: „Bitte trocknen Sie sich mit dem Bademantel ab!“) berichtete, bei der Lufthansa gebe es mittlerweile sogar in der First Class fortwährend erhebliche Probleme beim Service; die „Behandlung“ der Fluggäste sei häufig nur noch „zweitklassig“.

Bunte Vielfalt geht offenbar bei der Lufthansa neuerdings vor Qualität des Flugbetriebes. Nicht wenige Beobachter argwöhnen, die Airline gerate dadurch in erhebliche Turbulenzen, die das Image der Fluggesellschaft nachhaltig beschädigen könnten.

