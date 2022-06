Von PETER BARTELS | Der große Grieche Sophokles war 83, als er seinen gerade fertigen König „Ödipus auf Kolonos“ als „Verteidigung“ vor Gericht vorlas. Sein Sohn hatte sich an ihm vergriffen: „Geistesgestört!“… „Entmündigen!“ Der Vater gewann souverän, lebt weitere fünf Jahre …

Grappa-Grufti Wagner, der Kradmelder von Kriegstreiber BILD, ist 79. Er vergriff sich jetzt an Viktor Orban (59), gerade zum fünften Mal von den Ungarn (diesmal mit absoluter Mehrheit) wiedergewählt. Der Kradmelder greint: „Verräter“ … Und labert (lallt?): „Verrat ist das Hintergehen von Freunden. Mit seinem Nein zum Ölembargo hat Viktor Orbán, der Präsident von Ungarn, uns an Putin verraten. Es sind 27 Regierungschefs, und er war der Verräter. Wer sich freut, ist Putin. Die Entschlossenheit der Europäer bekommt Risse“ ….

Orban ist nicht Präsident, „nur“ Ministerpräsident. Präsident ist eine „Präsidentin“: die hübsche Katalin Novák (44), „Staatsoberhaupt“ (Webseite: sandorpalota.hu) … Je nun, Wagner ist ja auch kein BILD-Postbote, nur noch BILD-„Melder“, ohne Krad. Sogar den teuren Porsche Cabrio hat man ihm in Berlin geklaut; was protzt ein alter Kartoffelsack damit auch rum?!? In seiner letzten „Krad-Meldung“ jedenfalls krächzte der gelernte Frrranke aus dem Bandscheiben freundlichen Furzsessel linientreu:

„Wer ist dieser Verräter?“ Und antwortet sich selbst wie immer mit voller Wucht in die Wotan-Wolken „Er ist … ziemlich dick, verheiratet, fünf Kinder. Er liebt Fußball, hasst die Presse, Ausländer, Schwule. Er verbietet Waffenlieferungen über das ungarische Staatsgebiet an die Ukraine, Flüchtlinge nimmt er kaum auf. Als „ruchlos“ bezeichnet Robert Habeck das Verhalten von Viktor Orbán. Was Viktor Orbán will, ist das billige Öl“ …

Der Grappa-Grufti glaubt offenbar noch immer allen Ernstes, dass es heute irgendwo auf der Welt eine Schande ist, „die Presse“ zu hassen … Oder übergriffige Ausländer nicht zu feiern, nervtötende, plärrende Minderheiten, wie Transgender-Schwule nicht zu mögen … Was trotzdem weder Orban, nicht mal unsereiner tun, weil sie an Gott glauben, nicht an bunte Götter …

Höchststrafe: Nicht mehr lesen!

Dreimal Seufz, lieber Franz von Sales, seit ewig pennender „Schutzpatron“ der Journalisten und Schriftsteller: Der Grappa-Gustl lässt sein Gelaber sogar von einem Kinderbuchautor absegnen, der jetzt auf „Wirtschaftsminister“ macht, Politik pöbeln darf, Orbans Sorge um sein Volk „ruchlos“ nennt … Weil die Ungarn nun mal zu 80 Prozent vom russischen Gas/Öl abhängig sind, will Ministerpräsident Orban verhindern, dass ihre Industrie/Wirtschaft von heuchlerischen EU-Eumeln in die Steinzeit zurückgezwungen wird …

Wie demnächst auch die Deutschen nur noch einmal die Woche Fleisch essen und Duschen dürfen (kalt, klar) … Sich im Winter in der Puszta den Arsch abfrieren, während Wagner und seine „Journalisten“ sich am BILD-Gas/Öl (in Deutschland verboten) aus dem Heiligen Schieferöl-, Schwulen- und Frauen-Unterdrücker-Land Katar ohne Socken und Pullover bei offenen Lüftungsfenstern an der Heizung aufheizen können.

Und so bollert Wagner mit aufgeblasenen Hängebacken wie einst im Mai drauflos:

„Es taucht das Bild von Judas auf, der für ein paar Silberlinge seine Freunde verriet. Was macht man mit einem Verräter? Sich abwenden, ihm nicht mehr die Hand geben? Das Einzige, was man tun kann, ist zu sagen: Du bist nicht mehr unser Freund. Du bist der Freund unseres Feindes. Du gehörst nicht mehr zu uns. Herzlichst“… Dann liest er sich seine „Big Story“ dreimal laut vor, diktiert sie dann a frrränkisch rollend der „Tippse“. Und dann belohnt er sich wahrscheinlich wieder mit einem Grappa. Judas verriet „nur“ seinen Meister Jesus? Krümelkacke! Hätte ja nicht zu Wagners „Entfreundung“-Pointe gepasst. Also wird Ischariot halt passend geleimt…

Was macht man mit so einem erbärmlichen Schwätzer wie Kradmelder Wagner? Höchststrafe: Nicht mehr lesen!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

Like